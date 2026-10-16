"У нас 150 миллионов футболистов!" Экс-игрок сборной РФ в угаре сказал, что ждет Россию после допуска к Евро и ЧМ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил уверенность в том, что национальная команда из РФ будет участвовать в крупных турнирах сразу же после допуска к отборочным раундам. Экс-полузащитник испанской "Сельты" при этом в качестве аргументы привел численность населения страны-агрессорки.

Об этом Мостовой с пафосом заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Участник двух чемпионатов Европы и мирового первенства-94, который называет себя Царем, отметил, что россияне ни в чем не уступают сборным уровня Венгрии или Северной Македонии.

Сборная России по футболу. Источник: РФС

Украинские болельщики напомн... Источник: УАФ Развернуть

"Если завтра нас вернут, уверен, что мы сможем бороться за выход на крупные турниры. Сейчас ведь существуют разные варианты отбора, дополнительные возможности. Почему мы должны считать себя слабее Венгрии, Македонии или других подобных сборных? Понятно, что есть топ‑команды, которые почти всегда проходят квалификацию. Но со всеми остальными можно играть. У нас огромная страна. Я всегда говорил, что у нас 150 миллионов футболистов! Только футболом должны заниматься футбольные люди. А у нас значительная часть людей в футболе к нему не имеет отношения. Отсюда и многие проблемы", – сказал Мостовой.

Александр Мостовой. Источник: "Матч ТВ"

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