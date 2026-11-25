В матче "Реал" – ПСВ побит исторический рекорд Лиги чемпионов. Видео

37-летний хорватский футболист ПСВ Иван Перишич стал самым возрастным автором гола с пенальти в истории Лиги чемпионов. Кроме того, он обновил достижение по возрасту игроков, забивавших мадридскому "Реалу" в главном еврокубковом турнире.

Историческое событие произошло во вторник, 24 ноября, в матче пятого тура между "Реалом" и ПСВ на стадионе "Сантьяго Бернабеу". На момент встречи Перишичу было 37 лет и 295 дней.

Хорват отличился на 32-й минуте, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен после того, как полузащитник мадридцев Орельен Чуамени наступил на ногу Свену Мейнансу в собственной штрафной. Арбитр Эспен Эскос обратился к системе VAR и после просмотра эпизода указал на точку, а также показал французу желтую карточку.

Иван Перишич

Перишич пробил в правый от себя угол ворот и переиграл Тибо Куртуа. Этот мяч позволил ПСВ выйти вперед, однако после перерыва нидерландский клуб пропустил пять раз. В перерыве хорватского футболиста заменили.

Второй тайм полностью остался за мадридцами. Федерико Вальверде сравнял счет на 50-й минуте, Джуд Беллингем вывел хозяев вперед на 60-й. Затем дважды отличился Килиан Мбаппе, забивший на 64-й и 84-й минутах, а окончательный результат на 87-й установил Винисиус Жуниор. "Реал" победил со счетом 5:1.

Иван Перишич и Килиан Мбаппе

Гол в Мадриде позволил Перишичу превзойти достижение Серхио Рамоса, который ранее был самым возрастным футболистом, забивавшим с пенальти в Лиге чемпионов. Испанец установил рекорд в декабре 2023 года, поразив ворота "Ланса" в возрасте 37 лет и 257 дней.

Также хорват стал самым возрастным игроком, забивавшим "Реалу" в истории турнира. Прежнее достижение принадлежало итальянцу Филиппо Индзаги, который отличился в матче против мадридцев в 2010 году, когда ему было 37 лет и 86 дней.

Иван Перишич забил исторический гол

В общем списке самых возрастных авторов голов в Лиге чемпионов Перишич поднялся на четвертое место. Он опередил Райана Гиггза, забившего в возрасте 37 лет и 289 дней. Выше хорвата располагаются Франческо Тотти, Давид Луис и рекордсмен турнира Пепе, которому удалось отличиться в 40 лет и 290 дней.

Для Перишича гол в ворота "Реала" стал десятым в Лиге чемпионов. Ранее он забивал в этом турнире за дортмундскую "Боруссию", "Баварию" и миланский "Интер", а также отличался в составе ПСВ.

Иван Перишич забил Куртуа

Первый мяч в главном еврокубке хорват забил еще в 2011 году. Таким образом, между его дебютным голом в турнире и результативным ударом на "Сантьяго Бернабеу" прошло 15 лет.