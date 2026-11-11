У легенды "Динамо" Олега Блохина возникли проблемы в 74 года

Лучший бомбардир в истории киевского "Динамо" Олег Блохин, которому на днях исполнилось 74 года, столкнулся с некоторыми проблемами со здоровьем. Обладателя "Золотого мяча" 1975 года и легендарного футболиста начали беспокоить боли в спине.

Об этом в интервью изданию "Украинский футбол" рассказал экс-нападабщий столичного клуба и рекордсмен мира по количеству голов в одном матче мундиаля Олег Саленко. Он поздравил прославленного нападающего с днем рождения, отметив, что желает динамовцу крепкого здоровья.

Олег Блохин. Источник: ФК "Динамо" Киев

У легенды "Динамо" Олега Бло... Развернуть

"Сперва воспользуюсь случаем и поздравлю Олега Блохина, который накануне отмечал день рождения. У него есть определенные проблемы со спиной, поэтому желаю ему прежде всего крепкого здоровья!" – сказал Саленко.

Отметим, что Блохин провел за "Динамо" 585 матчей и забил рекордные 280 голов, а в составе сборной СССР отличился 42 раза в 112 поединках. В качестве тренера сборной Украины вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года, а также принимал с ней участие в домашнем первенстве Европы-2012.

Сборная Украины на Евро-2012.

Олег Блохин сыграл 112 матчей за сборную СССР

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал нынешний уровень команды.