Канаду наказали за позицию против России

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) изменила расписание соревнований 2027 года после заявлений канадских властей о недопуске российских и белорусских спортсменов в страну. В результате Канада лишилась двух этапов международных турниров: один перенесли в Мексику, а второй исключили из календаря до определения нового места проведения.

Соответствующее решение World Aquatics объявила после консультаций с заинтересованными сторонами. Поводом стали заявления правительства Канады, из которых следовало, что российские и белорусские спортсмены не смогут въехать в страну для участия в запланированных соревнованиях, если не будут выступать в нейтральном статусе и на условиях, установленных канадской стороной.

Президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам

Первым изменением стал перенос первого этапа Кубка мира по прыжкам в воду 2027 года. Турнир, который должен был пройти в Канаде с 25 по 28 февраля, состоится в Мексике в те же даты.

Кроме того, организаторы исключили из календаря четвертый этап Кубка мира по артистическому плаванию. Соревнования были запланированы на 29 апреля – 1 мая 2027 года, однако теперь World Aquatics будет искать для них новую страну-хозяйку.

организаторы исключили из ка... Развернуть

В федерации заявили, что выступают за доступность международных соревнований для спортсменов всех стран и против политического вмешательства в спорт.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 ноября российские спортсмены получили возможность вернуться на международную арену в водных командных дисциплинах: речь идет о нейтральном участии при строгих условиях. Это первый случай допуска России к мировым стартам в командных видах спорта после начала полномасштабной войны.

Российские болельщики

Решение World Aquatics стало возможным после изменения позиции Международного олимпийского комитета. В июле 2026 года МОК сообщил, что его прежние рекомендации международным федерациям относительно участия российских спортсменов больше не применяются .

Российский пловец в Баку. Источник: https://t.me/rus_aquatics

При этом Североевропейские федерации плавания (Эстония, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Литва, Латвия, Исландия и Фарерские острова) отказались поддержать решение о возвращении российских и белорусских спортсменов с национальной символикой.

Президент Эстонской федераци... Развернуть

Ранее World Aquatics запретила федерации РФ по водным видам спорта публиковать результаты ЧМ, который проходил с 11 июля по 3 августа. Это вызвало приступ ярости у бывшего хоккеиста и депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова.