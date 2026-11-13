В Госдуме потребовали от Канады "радоваться, что к вам приедут россияне"

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев раскритиковал решение Канады не допускать российских хоккеистов на молодежный чемпионат мира 2027 года. Российский депутат заявил, что канадские власти должны были приветствовать участие сборной России в турнире, а не препятствовать приезду спортсменов.

"Надо радоваться, что к вам приедут россияне, будут показывать красивый хоккей, создавать конкуренцию, будут продаваться билеты. Но нет, вмешиваются всевозможные политики, начинают критиковать участие наших спортсменов. В результате сейчас скандал за скандалом", – заявил Свищев в комментарии РИА Новости.

Дмитрий Свищев. Источник: РИА Новости

Он также назвал ситуацию с недопуском российских хоккеистов "маразмом". По словам депутата, особенно удивительным выглядит намерение канадской стороны не допустить к соревнованиям даже тех россиян, у которых уже есть действующие визы.

Свищев считает, что Международной федерации хоккея (IIHF) следует рассмотреть возможность переноса молодежного чемпионата мира в другую страну. Он допустил, что соревнования можно провести позднее, чтобы организаторы успели подготовить новую площадку.

"Если они не хотят принимать наших спортсменов, пусть откажутся от чемпионата. Думаю, его можно перенести на более поздний срок или вообще отменить, как некоторые предлагают", – сказал представитель Госдумы.

Дмитрий Свищев. Источник: ТАСС

В комментариях пользователи высмеяли такие слова своего чиновника. Некоторые напомнили, что Россия сама оказалась в ситуации, когда многие хоккейные сборные отказываются играть с ней.

"Какие это страны, которые с удовольствием примут турнир? Беларусь, Казахстан… Словакия?" – поинтересовался один из комментаторов.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Другие обратили внимание на противоречие в заявлениях о привлекательности российского хоккея. Один из пользователей напомнил, что 46 россиян уже выступают в канадских хоккейных лигах, поэтому канадские болельщики могут регулярно наблюдать за их игрой.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Нашлись и те, кто высмеял рассуждения о коммерческих потерях Канады из-за отсутствия российской сборной. В частности, пользователи усомнились, что организаторы получат обещанные дополнительные доходы от билетов и спонсоров, если многие сборные не захотят участвовать в турнире.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Часть комментаторов также раскритиковала российскую спортивную политику, заявив, что вместо требований допустить сборную на международные соревнования властям стоило бы больше внимания уделять развитию хоккея внутри страны.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Ранее правительство Канады уведомило IIHF, что не будет выдавать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира. Кроме того, спортсмены, уже имеющие канадские визы, также не смогут выступить на соревнованиях, в том числе в нейтральном статусе.

В ответ Федерация хоккея России потребовала от международной федерации обеспечить участие молодежной сборной в турнире либо перенести чемпионат в другую страну.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Свищев нелепо обвинил украинцев в том, что они препятствуют возвращению спортсменов из РФ в международные соревнования. Парламентарий пожаловался на якобы недопустимые действия наших функционеров.