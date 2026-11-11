В Госдуме устроили истерику и обвинили украинцев в незаконных действиях против россиян в мировом спорте

Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев нелепо обвинил украинцев в том, что они препятствуют возвращению спортсменов из РФ в международные соревнования. Депутат Государственной думы пожаловался на якобы недопустимые действия наших функционеров.

Об этом Свищев заявил в интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что украинские федерации представляют неопровержимые доказательства несоответствия многих российских атлетов так называемому нейтральному статусу.

Украинские болельщики напомн... Источник: УАФ Развернуть

Вероника Степанова. Источник: Telegram-канал Вероники Степановой

"Наши ближайшие соседи украинцы раньше просто присылали на общую почту Международной федерации FIS информацию по россиянам – фото, лайки, посты, даже военные сводки, а теперь заваливают данными каждого члена совета FIS, каждую федерацию. Стараются психологически воздействовать на людей, ответственных за принятие решений. Это недопустимо. Сейчас статус получили уже около 70 наших лыжников и больше 200 спортсменов по всем нашим видам, но, к сожалению, не все лидеры", – сказал Свищев.

При этом он забыл напомнить о том, что главная звезда российских лыж Александр Большунов принимал участие в Z-концерте в поддержку войны в Украине. А олимпийская чемпионка Вероника Степанова является настоящим рупором путинского режима, выдавая агрессивные нападки на другие страны.

Дмитрий Свищев. Источник: ТАСС

Российский лыжник Большунов... Источник: РИА "Новости" Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выдал нелепую мысль о том, что Александр Большунов на Z-концерте в поддержку войны в Украине "отстаивал свои права".