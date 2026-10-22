"Творят безобразие. Решение государства": у Путина объявили войну Европе

Министр спорта России Михаил Дегтярев, который нарушает олимпийскую хартию одновременно возглавляя национальный комитет (ОКР), обвинил европейцев в агрессии против атлетов из РФ. Чиновник потребовал лишать западные страны права на проведение соревнований за отказ выдавать визы.

Об этом Дегтярев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина продемонстрировал традиционную для россиян воинственность и неадекватность, повторив кремлевские нарративы о врагах вокруг.

Украинские болельщики напомн... Источник: УАФ Развернуть

"На летней Универсиаде 2025 года наши спортсмены завоевали 16 медалей. Хочу отметить вероломную позицию Германии, которая искусственно ограничила число российских молодых атлетов, вместо 200 мы получили 40 с небольшим. Это было объявлено как решение государства. За такие решения европейцы должны заплатить, это неизбежный процесс. Мы должны объединяться, этим странам нельзя доверять спортивные соревнования. Это просто безобразие, что творят сегодня европейцы", – сказал Дегтярев.

Путин и Детгярев. Источник: kremlin.ru

Российские спортсмены на Z-м... Источник: "КоммерсантЪ" Развернуть

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины начал судебное разбирательство против МОК в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), требуя отменить временное восстановление членства РФ.

Михаил Дегтярев. Источник: РБК

Отметим, что МОК принял соответствующее решение после того, как ОКР якобы отказался вести свою деятельности на оккупированных территориях Украины. Сразу после этого руководство ОКР публично заявило о продолжении рассмотрения захваченных регионов как части российского спортивного пространства.