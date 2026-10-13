"Твари": сразу два футболиста "Динамо" пострадали от российской атаки. Фото

Футболисты киевского "Динамо" Александр Пихаленок и Александр Тымчик пострадали в результате российских ударов по столице Украины вечером 12 октября. Оба игрока проживают недалеко друг от друга в Дарницком районе города, где накануне во двор 25-этажке прилетел дрон-камикадзе оккупационной армии.

Об этом на своих страницах в социальной сети Instagram сообщили жены спортсменов – Карина Тымчик и Ольга Пихаленок. Семьи футболистов еще днем праздновали крестины дочери Тымчиков Мии, а уже вечером столкнулись с последствиями вражеской атаки.

Квартира Тымчиков после удара РФ. Источник: Instagram Карины Тымчик

Место падения дрона в Киеве. Источник: Instagram Ольги Пихаленок

Удар врага по столице. Источник: пресс-служба Нацпола

В квартирах динамовцев были выбиты окна и двери. "Наш ЖК. П***ц полный! Ребята, с нами все в порядке. Нас не было дома в это время", – написала Ольга.

В свою очередь Карина была еще более лаконичной и категоричной в отношении агрессоров. "Конченые твари", – подписала она видео с последствиями прилета.

Семья Тымчиков. Источник: Instagram Карины Тымчик

Пихаленок с семьей. Источник: Instagram Ольги Пихаленок

Последствия удара РФ по Киеву. Источник: Instagram Карины Тымчик

Отметим, что в результате этой атаки погибли две женщины – 59 и 39 лет. Еще 11 человек постарадали.

Ольга Пихаленок показала пос... Источник: Instagram Ольги Пихаленок Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 октября российские войска запустили по нашей стране одну ракету и 121 беспилотник. Силы ПВО нейтрализовали 89 целей.