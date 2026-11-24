"Это всегда плохо": решение "новой любовницы Путина" вызвало негатив в РФ перед чемпионатом России по фигурному катанию

Российская фигуристка Камила Валиева, которая лишилась так называемого нейтрального статуса и права выступать на международных соренований, решила отказаться от старта на чемпионате РФ. При этом такой шаг 20-летней спортсменки вызвал негативную реакцию в стране-агрессорке, так как его причины командой атлетки не назывались.

В частности, в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин пожаловался на ситуацию. По его словам, отсутствие Валиевой, которая отбыла четырехлетнюю дисквадификацию за употребление допинга, влияет на интерес к первенству со стороны болельщиков.

Камила Валиева. Источник: Telegram-канал Камилы Валиевой

Александр Жулин. Источник: "Матч ТВ"

"Не знаю причину, по которой она не примет участия. Конечно, пропуск такого крупного турнира – это всегда плохо. Чемпионат России потеряет в зрелищности из-за ее отсутствия. Все-таки Камила Валиева – это Камила Валиева. Это имя в фигурном катании. Ее любят по всей России и ждут. Не знаю, какое у нее сейчас здоровье. Но просто так она бы чемпионат страны не пропускала", – сказал Жулин.

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила "нейтральный статус".

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Однако уже 5 сентября Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров. Несмотря на первоначальные планы, Валиева не стала подавать апелляцию.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Владимир Путин и Камила Валиева. Источник: РИА "Новости"

Камила Валиева на ОИ-2022.

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети. Также стало известно о радикальном шаге Валиевой.