"Это вызовет раздражение": чемпионка ОИ из РФ заявила, что Европа вредит сама себе недопуском россиян к турнирам

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразил нелепое мнение о том, что европейцы вредя самим себе, когда не пускают в свои страны российских спортсменов. Депутатка Государственной думы возмутилась том, что в ЕС хотят ввести санкции против атлетов из РФ.

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешница диктаторского режима Владимира Путипа пожаловалась на то, что многие страны отказываются выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян.

Россия изолирована от мирового спорта.

Европейский союз. Источник: Pixabay

"Это ожидаемо. Но это скорее эмоциональная реакция после того, как некоторые международные федерации сообщили о планируемом переносе соревнований из Европы. Такими потенциальными действиям Европа нанесет вред только себе. Не будет международных соревнований, не будет инвестиций, развитие некоторых видов спорта замедлится. Да, эта история все еще может наносить ущерб нашим спортсменам. Но у международных федераций и Международного олимпийского комитета, как и у всего спортивного мира, это вызовет раздражение", – сказала Журова.

Украинские болельщики напомн... Источник: УАФ Развернуть

Светлана Журова. Источник: РИА "Новости"

Накануне эта россиянка обвинила Нидерланды в страхе перед Россией из-за отказа выдавать визы гимнастам национальной сборной для участия в ЧМ.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев обвинил Европу в подготовке войны против России.