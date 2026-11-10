"Это цирк". Журналист жестко раскритиковал судейство в УПЛ и показал кадры с футболистом "Шахтера"

Журналист Михаил Спиваковский выступил с резкой критикой судейства в чемпионате Украины. В авторской программе "ТаТоТаке" он обратил внимание на частые симуляции футболистов и разобрал два игровых эпизода с участием защитника "Шахтера" Олега Очеретько.

Олег Очеретько. Источник: ФК Шахтер

По словам Спиваковского, поведение игроков в некоторых ситуациях все чаще напоминает попытки обмануть арбитров, чтобы добиться просмотра VAR и удаления соперника. Журналист заявил, что подобные действия становятся распространенной практикой в УПЛ.

"Это не футбол. Это флешмоб имитаторов, конкурс злых шуток, у кого шутка будет злее. Это шоу Бенни Хилла, это средневековая комедия дель арте", – сказал Спиваковский.

Отдельно журналист остановился на двух эпизодах с участием Очеретько. В первом из них, который произошел в первом тайме, защитник "Шахтера" вступил в единоборство с Алимом Тиаре. По оценке Спиваковского, Очеретько сам ударил соперника рукой в грудь, после чего схватился за лицо и упал на газон.

Очеретько ударил соперника в грудь. Источник: Кадр из видео

Во втором случае, уже после перерыва, футболист "Шахтера" столкнулся с Николаем Шапаренко. Спиваковский считает, что полузащитник "Динамо" видел приближавшегося Очеретько и намеренно заблокировал его движение. При этом первой реакцией защитника "горняков" снова стало движение рукой к лицу.

Очеретько свалился на газон. Источник: Кадр из видео

Журналист обратил внимание на повторяемость подобных действий и призвал арбитров строже наказывать футболистов за симуляции. По его мнению, игроки должны получать желтые карточки за попытки ввести судей в заблуждение.

Симуляция Очеретько. Источник: Кадр из видео

Спиваковский также предложил использовать видеоповторы в подобных ситуациях. Он отметил, что VAR не может вмешиваться в эпизоды исключительно для проверки возможной желтой карточки, однако арбитр может обратиться к видеопомощникам при подозрении на агрессивные действия, которые потенциально заслуживают удаления.

"Пока наши арбитры не будут наказывать футболистов карточками за симуляции, весь этот цирк, абсолютно вульгарное шапито, будет продолжаться в каждом матче", – заявил журналист.