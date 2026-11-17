"Это не лечится..." Захарова отреагировала на решение Финляндии по сборной России и стала посмешищем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Финляндию в неонацизме после отказа российским фигуристам во въезде в страну. Ее заявление вызвало насмешки и резкую критику среди болельщиков, которые обратили внимание на подмену понятий и отсутствие конкретных действий со стороны российского внешнеполитического ведомства.

"Знали, что наши едут за медалями, и не пустили. Неонацизм в полный рост", – заявила Захарова в эфире "МатчТВ", комментируя ситуацию.

Мария Захарова

На турнир в Финляндии должны были отправиться несколько представителей российской сборной. В числе заявленных участников были Евгений Семененко, спортивные пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Российские фигуристы не попа... Развернуть

Однако российские спортсмены не смогли попасть на соревнования из-за отказа финских властей во въезде.

Высказывание Захаровой высмеяли российские болельщики. В сети не поняли, при чем здесь неонацизм, и напомнили Захаровой, что отказ во въезде россиянам не означает преследования по национальному признаку.

"А если она нацию от гражданства отличить не может, то это не лечится", – написал один из комментаторов. Его сообщение собрало 71 положительную оценку.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Другой пользователь обратил внимание на то, что представитель российского МИД не объяснила, какие конкретные меры ведомство собирается предпринять после решения Финляндии.

"Это все понятно, а делать-то что будете? Вы вроде как внешнеполитическое ведомство, это ваши обязанности. А спич такой может толкнуть любой", – говорится в одном из комментариев.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Некоторые участники обсуждения прямо посоветовали Захаровой воздержаться от подобных заявлений. "В этой ситуации ей лучше бы промолчать. Все равно ничего нового не сказала", – отметила юзер, отвечая на критику выступления представителя МИД.

Досталось Захаровой и за постоянное использование обвинений в нацизме. "Как всегда про неонацизм сказала, а про сегрегацию забыла", – написал еще один болельщик.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Другие комментаторы высмеяли отсутствие практических шагов со стороны российских чиновников, ограничивающихся публичными заявлениями. В обсуждении появились ироничные замечания о "красных линиях", угрозах и очередных выражениях обеспокоенности.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru