Это конец: "новая любовница Путина" окончательно отказалась передумала идти в суд из-за отстранения от всех турниров по фигурному катанию

Российская фигуристка Камила Валиева не стала обжаловать решение Международного союза конькобежцев (ISU) на отзыв так называемого нейтрального статуса. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) не получил апелляции от представительницы страны-агрессорки по истечении 21-дневного срока на это.

Об этом в CAS ответили на запрос пропагандистскому информационного агентства ТАСС. "Мы можем подтвердить, что CAS не получал никакой апелляции от Камилы Валиевой", – подчеркнули в суде.

Камила Валиева на ОИ-2022.

Диктатор Владимир Путин и Камила Валиева. Источник: ТАСС

Это означает, что Валиева смирилась с отстранением от всех международных соревнований и отказалась от претензий к ISU. причины такого шага фигуристки неизвестны. В РФ предполагали, что спортсменка завершит карьеру. Кроме того, стало известно, что Камилу не включили в мировой рейтинг.

Напомним, что в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

Камила Валиева. Источник: Telegram-канал Камилы Валиевой

Сама Валиева впервые прокомментировала санкции. После своего проката за сборную РФ фигуристка не сдержала слез и расплакалась.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Владимир Путин и Камила Валиева. Источник: РИА "Новости"

Камила Валиева отстранена от... Источник: Кадр из видео Развернуть

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети.