"Это очень смешно". Мама Костюк штрафует детей за разговоры на русском языке

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, что ее мать требует от юных спортсменов общаться на украинском языке во время тренировок. За разговоры на русском она штрафует, а также проводит воспитательные беседы с детьми и их родителями.

Об этом Костюк сообщила в интервью украинской журналистке Маричке Падалко, рассказав о языковой ситуации в детском спорте Украины.

"Это очень смешно, но мама штрафует детей за то, что они разговаривают на русском языке между собой. Я не знаю, какие там точно штрафы, уже не помню, что именно они делают", – сказала теннисистка.

По словам Костюк, у ее матери действует правило: дети могут разговаривать дома на русском, если сами этого хотят, но на тренировках должны использовать только украинский язык.

"Вы хотите говорить дома на русском, там это уже ваше право, но когда вы приходите на тренировку, то здесь вы разговариваете только на украинском языке. И это тяжело", – рассказала спортсменка.

Марта Костюк дала интервью Маричке Падалке. Источник: Кадр из видео

Костюк также отметила, что ее мать регулярно объясняет детям и их родителям важность использования украинского языка. По словам теннисистки, она старается внедрять эту практику и объяснять окружающим значение языка в повседневной жизни.

Отдельно спортсменка обратила внимание на ситуацию с украинским языком в детском спорте. По ее словам, найти секцию с украиноязычным тренером бывает непросто, в том числе в футболе.

Марта с отцом и матерью. Источник: BTU

Кто такая мама Марты Костюк

Талина Бейко, мать Марты Костюк, бывшая профессиональная теннисистка и тренер. В 1990-х годах она представляла Украину на международных соревнованиях, выступала в Кубке Федерации в 1995 году и выиграла два одиночных титула ITF. Бейко стала первым тренером дочери и руководила ее подготовкой с раннего детства.

Талина Бейко. Источник: vogue.ua

Сейчас Талина Бейко продолжает работать с юными теннисистами. Она участвует в проектах Фонда Марты Костюк, направленных на развитие детского тенниса в Украине, и выступает главным тренером тренировочно-образовательного лагеря для детей в Испании, организованного фондом в 2026 году