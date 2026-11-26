Тренер ПСЖ сделал раздраженное заявление об украинце Забарном после матча Лиги чемпионов

Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике восторженно отозвался об игре украинца Ильи Забарного после матча Лиги чемпионов с "Ромой", в котором наш футболист отметился забитым голом. При этом испанский специалист раздраженно отреагировал на вопрос журналиста, который отметил, что у него "сложилось впечатление" о прогрессе игрока.

Об этом сообщает издание Le Figaro, приводя слова Энрике с пресс-конференции после поединка. По словам наставника ПСЖ, Забарный демонстрирует невероятные класс и мастерство, а в поединке против "Ромы" украинец показал практически идеальный футбол, чего не хотят замечать аналитики.

Забарный забил дебютный гол в Лиге чемпионов

"У вас складывается впечатление, что он чувствует себя более комфортно? Только впечатление? Это невероятно. Продолжайте в том же духе. Он почти идеален. Очень умный, физически хорошо подготовленный, хорошо владеет мячом. Трудно изменить менталитет экспертов и журналистов... Он блестяще начал сезон, и я рад видеть его уровень, учитывая его молодой возраст", – сказал Энрике.

Напомним, ПСЖ и "Рома" сыграли вничью 2:2. Забарный провел на поле все 90 минут и получил от статистических порталов одну из самых высоких оценок среди всех футболистов.

Луис Энрике. Источник: ФК ПСЖ

Оценки за матч ПСЖ – "Рома". Источник: WhoScored

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