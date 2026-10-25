Камера сняла, как "издеваются" над Магучих в Лос-Анджелесе. Видео

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих тренируется в Лос-Анджелесе под руководством своего наставника Сергея Степанова. Тренер у себя в Instagram выложил небольшое видео, в котором показал, как "издевается" над подопечной.

Ярослава Магучих. Источник: Кадр из видео

На кадрах Магучих тянет за собой специальную тренировочную платформу с помощью эластичных лент. На конструкции для отягощения стоит сам тренер, палкой "погоняя" Ярославу, чтобы та не останавливалась.

Видео снято в Red Bull Athlete Performance Center (APC) – ультрасовременном тренировочном и реабилитационном комплексе, созданном компанией Red Bull для подготовки своих элитных спортсменов.

Заведение закрыто для обычных посетителей. Здесь тренируются только профессиональные атлеты Red Bull (от гонщиков Формулы-1 и мотогонщиков до олимпийских чемпионов и киберспортсменов).

Центр оснащен высокотехнологичным диагностическим и спортивным оборудованием, криокамерами, системами анализа биомеханики движений, а также штатом спортивных врачей, тренеров и нутрициологов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ярослава Магучих призналась, что намерена в ближайшие два месяца провести насыщенный тренировочный сбор в США. 25-летня легкоатлетка подтвердила, что начинает готовиться к будущему сезону и, в частности, к чемпионату Европы в помещениях.

Магучих в США. Источник: instagram.com/rosya_dp/

7 октября в Киеве на "Площади звезд" Ярослава получила свою награду. Она также рассказала о том, как в сети распространяется информация с кликбейтными заголовками. Кроме того, спортсменка сообщила, чтон ачинает подготовку к зимнему сезону.