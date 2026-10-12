Топовый календарь "Шахтера", бывшие "Барселоны" и двойное норвежское чудо. Главные истории группы Лиги чемпионов

Лига чемпионов возвращается! И драма разворачивается не только на футбольном поле. Помимо потрясающих камбэков и фантастических побед, не менее важно увидеть и другую сторону игры – истории, скрытые за каждой командой. Например, действительно ли у "Шахтера" будет играть один и тот же состав? Или что, норвежцам нужно проиграть первые 5 матчей, чтобы стать новой звездой турнира? OBOZ.UA рассказывает о самых интересных историях Лиги чемпионов, которая и в этом году не обходится без сенсаций.

Кем "Шахтер" будет давить дальше?

На этой неделе единственный украинский клуб в еврокубках продолжит свое выступление. Теперь играть будут в Лондоне, на новой арене, мы писали об этом здесь. Основной состав "Шахтера" по-прежнему остается сугубо бразильским, и, по сравнению с прошлым матчем против ПСВ, в игре с АЕК мы не ожидаем особых изменений в стартовой одиннадцатке. Да и в дальнейшем на состав могут повлиять только травмы. Календарь сложился так, что горняки будут в тонусе вплоть до февраля. После "Вереса" (3:0) – Лига чемпионов. Затем сразу перерыв с "Колосом" и выезд на матч с "Интером". Затем средняк "Заря" и новое "Классическое" в Кубке Украины. Так сбалансированно пройдут ближайшие 3 месяца, это довольно длинный отрезок, и вопрос – хватит ли у Турана запаса сил у ключевых игроков на весь этот период? Ведь главная проверка для "Шахтера" будет в январе, когда наш сезон уже давно уйдет на зимнюю паузу, а соперником станет "Реал". Показательно, что этот матч пройдет в Лондоне, где точно будут полные трибуны. Тренерский штаб ждет большая стратегическая работа, требующая тщательного обдумывания.

Донецкий клуб должен выдержа... Источник: ФК "Шахтер" Развернуть

"Барселона" ждет бывших игроков отовсюду

Родри только что перешел в каталонский клуб, но уже скоро Англия за ним вернется. Полузащитник в декабре имеет все шансы выйти в стартовом составе против "Манчестер Сити". Такая же история и у игрока ПСЖ Феррана Торреса, который покинул испанцев только летом, но через полторы недели должен снова сыграть против бывшей команды. По традиции именно эта пара дарит нам драму каждую минуту. Но самой интересной будет история с главным тренером "Комо" Сеском Фабрегасом – у него более 150 матчей за "Барселону" всего за 3 сезона. А теперь тренер, завершивший карьеру в большом футболе в 2023 году и создавший главную итальянскую сенсацию года, возвращается в Испанию. Его дебютный групповой этап в ЛЧ завершится именно на "Камп Ноу", и как иронично, что "Комо" начали выступление в элите с победы, разгромив "Лейпциг". Для каждого из упомянутых действующих и бывших футболистов матч против "Барселоны" станет чем-то особенным, а самое интересное нам оставили на финал этапа.

Родри — один из футболистов,... Источник: "Барселона" Развернуть

У "Реала" наступили сложные времена?

Наследие "Реала" – много ЛЧ подряд и три таких победы в 2016–2018 годах. Сейчас у них появился серьезный конкурент в лице ПСЖ, и именно такой рекорд у парижан на уме в начале нового сезона. Команда Луиса Энрике каждый год издевается над нами, когда начинает неуверенно, но разгром "Слована" со счетом 6:1 намекает, что французы приложили все силы для уверенного старта, без раскачки и борьбы за выход из плей-офф. Легкие очки уже набрали, но дальше дома ждут "Барселона", "Рома" и "Галатасарай". На долю чемпиона выпадет еще амбициозный новичок "Комо" и дважды англичане, а "Манчестер Сити" с "Астон Виллой" – это серьезное препятствие в последние годы. Поэтому ПСЖ предстоят сложные времена, ведь в собственном чемпионате за золото тоже придется побороться.

Действующий победитель Лиги... Источник: PSG Развернуть

Победа "Арсенала" была случайной?

"Арсенал" был силен в Лиге чемпионов в том году, но прошел турнир очень скучно. Да, они не проиграли ни одного матча и могли завоевать желанный трофей, но ничьих было слишком много, как и неточных ударов с пенальти. В прошлом сезоне Артете удалось удержать уникальное лидерство в АПЛ и выиграть лигу, но многие эксперты сошлись во мнении, что причиной чемпионства стали проблемы "Манчестер Сити" в течение весны. Кажется, что рядом с "канонирами" всегда есть какое-то "но", и в этом сезоне в ЛЧ таким препятствием может стать, как минимум, "Реал". Лондонцам нравится такая жеребьевка, ведь испанский клуб еще ни разу не побеждал их в Лиге чемпионов. А вот на выезде подопечные Микеля Артеты могут пострадать: "Бавария", "Славия", "Бетис" и уже пройденный "Наполи", когда при тотальном доминировании едва удалось забить; целый калейдоскоп возможных вариантов. У "Арсенала" сильный состав, который с трудом забивает и выигрывает благодаря удаче. Хватит ли этой удачи на напряженный сезон?

Вместо нуля – сразу две норвежские команды

В этом году в группу Лиги чемпионов вышли сразу два клуба. Но если для "Викинга" это неожиданный случай дебютанта еврокубков, то с другой стороны есть "Буде", и "Буде" точно хочет быть в ЛЧ. Готовят сценарий, как в прошлом сезоне: несмотря на то, что в сентябре они разгромно проиграли "Баварии" 0:5, это напоминает сверхуспешный сезон 25/26. Тогда "желтые" вообще 5 матчей подряд не знали побед – а потом прорвались в следующий этап, где была победная пятиматчевая серия над "Манчестер Сити", "Атлетико", "Спортингом" и дважды над "Интером". Именно благодаря этому мы увидели скандинавов так далеко. Жребий выпал им сразу два немецких гранда – уже на этой неделе ждет "Боруссия". Но дальше еще возможен новый триумф над "Атлетико", которого подопечные Кьетиля Кнутсена ровно через год примут у себя дома, и это будет ключевой матч для выхода в следующий этап.