Блог | Топ-3 украинских футбольных вратаря довоенной эпохи

OBOZ.UA продолжает рассказывать об известных украинских игроках разных поколений. Сегодня, друзья, в центре вашего внимания – вратари.

"Эй, вратарь, готовься к бою!Часовым ты поставлен у ворот.Ты представь, что за тобоюПолоса пограничная идет".

Это слова из песни, которая звучит в популярном фильме "Вратарь". На мой взгляд, вратари в центре внимания журналистов оказываются нечасто. В обширном списке обладателей "Золотого мяча" всего один раз лучшим был назван вратарь – знаменитый Лев Яшин, получивший трофей в 1963 году.

Украинский футбол всегда славился своими вратарями. Сегодня – о голкиперах старшего поколения.

А вообще, как определить лучших вратарей? Это весьма тонкое и сложное дело. По числу матчей, сыгранных голкипером "на ноль"? Вряд ли, ибо один играл в команде-лидере, а другой – в клубе, чьи турнирные показатели были далеки от высоких.

Среди украинских вратарей довоенной поры своим мастерством выделялись харьковчанин Александр Бабкин, одессит Николай Трусевич и киевлянин Антон Идзковский.

Карьеру игрока Александр Бабкин завершил в харьковском "Локомотиве" в 1937 году. В украинском футболе он оставил заметный след. Его игру отличали смелость и самоотверженность. К сильным ее сторонам относилось умение выбирать место в воротах. Бабкин также выступал за сборную СССР в пяти неофициальных матчах. До войны сборная СССР провела 15 матчей с Турцией. И в пяти из них Бабкин, которого у нас есть полное право считать одним из основоположников украинской школы вратарей, защищал ворота советской команды.

Николай Трусевич пришел в одесский "Январец" в 17 лет. Затем играл в "Пищевике" и "Динамо". А в 1936 году был приглашен в киевское "Динамо". Через два года способный голкипер вошел в список 55 лучших игроков СССР, заняв второе место среди вратарей. В составе киевского клуба Трусевич сыграл 54 матча в чемпионатах СССР. Был серебряным и бронзовым призером этих турниров. Обладая незаурядным талантом, одним из первых начал действовать по всей штрафной площадке. В годы оккупации Киева динамовец играл за команду хлебозавода. Был участником ряда матчей, а в 1943 году его расстреляли оккупанты.

Трудно даже вкратце перечислить все заслуги Антона Идзковского перед украинским футболом. Его вратарская карьера продолжалась без малого четверть века. В киевское "Динамо" он пришел в 1928 году. Служил ему верой и правдой до 40 лет, когда окончательно повесил бутсы на гвоздь. За "Динамо" Идзковский сыграл в чемпионатах СССР более 70 матчей, защищал ворота сборной страны. Его считают одним из лучших голкиперов 20–30-х годов. Любители футбола, которым посчастливилось видеть игру Идзковского, сохранили в памяти его молниеносную реакцию, его завидную прыгучесть, благодаря которой он доставал мертвые мячи, направленные в нижний угол ворот.

В начале 60-х годов уроки мастерства он давал на специальных сборах голкиперов украинских команд. Воспитал добрый десяток последователей. Среди них – Олег Макаров, Евгений Лемешко, Виктор Банников.

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