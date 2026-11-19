"Только этого сейчас не хватало..." В Госдуме сделали заявление по "украинскому вопросу" и стали посмешищем у российских болельщиков

Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой связал возвращение российских спортсменов на международные соревнования с позицией страны по войне в Украине. Его слова вызвали резкую реакцию российских болельщиков: пользователи высмеяли заявление депутата и напомнили, что именно политические решения привели к отстранению российских команд от турниров.

Поводом для высказывания стала ситуация с российскими хоккеистами. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) вернуть сборные России на международные соревнования. Однако организация объявила, что российская молодежная команда не выступит на чемпионате мира из-за позиции правительства Канады, которое намеревалось отказать хоккеистам в выдаче виз.

Комментируя перспективы возвращения российских спортсменов, Толстой заявил, что этот процесс зависит от политической ситуации.

"Возвращение российских спортсменов в мировой спорт – это на самом деле производная от политики. Это в том числе плод ежедневного труда наших солдат и офицеров на передовой. Поэтому чем будет тверже позиция России, в частности по украинскому вопросу, тем уважительнее будет отношение к стране", – сказал депутат в интервью "Газете.Ru"

Петр Толстой. Источник: ТАСС

Такие слова парламентария вызвали бурную реакцию в сети. Многие пользователи из РФ не согласились с тем, что дальнейшее ужесточение позиции по Украине может помочь российскому спорту.

"Отстранение спортсменов – это плод вашей политики. А возвращения пока никакого нет", – написал один из болельщиков.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Другие напомнили, что до начала войны российские спортсмены выступали на международных турнирах, а теперь целое поколение атлетов рискует провести карьеру без крупных соревнований.

"Пять лет побеждаем, скоро поколение спортсменов уйдет на пенсию, не увидев международных соревнований", – отметил пользователь. Другой комментатор добавил, что со временем и болельщики могут так и не дождаться возвращения российских команд.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Отдельно досталось депутату за упоминание военных. Один из пользователей поинтересовался, отправил ли Толстой своих детей и детей депутатов из собственной фракции на передовую.

Некоторые комментарии были еще резче. "Да что ты, черт побери, такое несешь", – написал один из читателей. Другой ограничился короткой реакцией: "Может просто помолчать?"

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Не обошлось и без напоминаний о том, что международная изоляция российского спорта началась не сама по себе. "Кто-нибудь передайте ему, что до появления на "передовой" никто наших спортсменов не отстранял", – написал болельщик.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Один из болельщиков отреагировал на слова депутата: "Только этого сейчас не хватало... И так все очень хрупко, но надо сапогом топнуть!?"

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru