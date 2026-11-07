Теннисистка, которую исключили из сборной Украины, заявила, что больше не выйдет на корт в сезоне

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№62 WTA) объявила, что больше не будет выходить на корт в 2026 году. Спортсменка также сообщила о намерении взять одну из самых продолжительных пауз в своей карьере, чтобы восстановить физические и психологические силы.

О своем решении 25-летняя уроженка киевлянка рассказала в Instagram. Она поблагодарила тренеров, физиотерапевта, специалистов по физической подготовке и болельщиков, которые поддерживали ее на протяжении сезона.

"В этом году я завершаю сезон досрочно и планирую взять одну из самых продолжительных пауз в спорте за свою карьеру. И впервые я сама очень хочу этой паузы", – написала теннисистка.

Олейникова досрочно завершила сезон. Источник: instagram.com/_drones4ua.org_/

По словам украинки, сейчас ей необходимо восстановиться не только физически, но и психологически. Кроме того, она намерена уделить больше времени делам, не связанным с теннисом.

Олейникова призналась, что 2026 год принес ей важные спортивные достижения, однако за пределами корта произошли события, которые повлияли на ее отношение к спорту.

"Я хочу дарить людям эмоции и энергию своими выступлениями независимо от результатов, но мне очень грустно признавать, что сейчас я совсем не в ресурсе. Я всегда была открытой с людьми, поэтому не могу делать вид, что все хорошо", – объяснила спортсменка.

Олейникова досрочно завершила сезон. Источник: instagram.com/_drones4ua.org_/

Отдельно Александра отметила помощь, которую ей удалось организовать благодаря своим возможностям и публичности. Именно передачу помощи она назвала главным достижением года и поблагодарила всех, кто присоединился к этой работе.

Напомним, в сентябре Олейникова не попала в окончательный состав сборной Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг. Изначально теннисистка находилась в предварительной заявке, однако после US Open ей сообщили, что в команде произведут замену. Александра предполагала, что решение могло иметь неспортивные причины. Капитан сборной Илья Марченко подтвердил ее отсутствие в составе, отметив, что позиция Олейниковой изначально не была гарантированной.

Женская сборная Украины по т... Источник: instagram.com/_drones4ua.org_/ Развернуть

Последним турниром украинки в сезоне стали соревнования WTA 250 в Гонконге. Там она уступила в первом круге представительнице Австралии Талии Гибсон.

Сезон-2026 стал для Олейниковой самым успешным в карьере с точки зрения рейтинга. Она поднималась на 41-е место в мировом рейтинге WTA, а завершила год на 62-й позиции.

Александра Олейникова. Источник: instagram.com/_drones4ua.org_/

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Олейникова резко высказалась о реакции части украинцев на события в Петропавловской Борщаговке. Спортсменка назвала происходящее спровоцированной ситуацией и обвинила Россию в использовании подобных конфликтов для психологического воздействия на украинское общество.