Тайсон Фьюри заявил об опасности жизни в Великобритании и назвал Трампа единственным спасением

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отказался назвать себя британцем, а также высказался об опасности жихни в стране. Кроме того, боксер из Моркама высказался в поддержку президента США Дональда Трампа, которого хотел бы видеть у власти в Соединенном Королевстве.

Об этом Фьюри заявил в эфире подкаста журналиста и режиссера Луи Теру, пишет таблоид The Sun. 38-летний спортсмен отметил, что перебрался на остров Мэн, где "другое правительство", так как в Великобритании любой известный человек является мишенью для преступников.

Тайсон Фьюри выступил против Великобритании. Источник: скриншот видео Луи Теру

Дональд Трамп

"Думаю, если бы Дональд Трамп был у нас в стране… Ну, то есть в вашей стране, – дела могли бы пойти очень неплохо. Я теперь живу на острове Мэн. У нас там другое правительство. Великобритания стала очень небезопасным местом, и я готов открыто говорить о своих проблемах. На мой взгляд, с Великобританией покончено. Если у тебя есть хоть что-то ценное или ты знаменит – тебя ограбят, пырнут ножом, подстрелят или убьют. К моему дому каждый день приходила куча идиотов. Никакого покоя, никакой частной жизни, к тому же небезопасно. По-настоящему опасно", – сказал Фьюри.

Отметим, что 11 декабря Тайсон подерется со своим соотечественником Энтони Джошуа. Поединок состоится в Кардиффе. Накануне было названо точное время начала боя Джошуа – Фьюри.

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