"Такого еще не было": чемпион ОИ из РФ набросился на "фашистский режим Канады" из-за ЧМ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников набросился с оскорблениями на канадцев, которые объявили об отказе пускать сборную России на молодежное мировое первенство по хоккею. Представитель страны-агрессорки потребовал немедленно выдать визы спортсменам из РФ, обозвав североамериканцев фашистами.

Об этом Кожевников заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот добавил, что если сборная Канады откажется играть с россиянами на домашнем ЧМ-2026, это будет большим плюсом для агрессоров.

Украинские болельщики напомн... Источник: УАФ Развернуть

Александр Кожевников. Источник: "Матч ТВ"

"Надо для начала разобраться с визами и канадцами. Это самое главное. Будем ждать, что сделает фашистский режим Канады. Посмотрим, что эти фашисты придумают. У хоккеистов самих к россиянам вопросов нет, все дело в их правительстве. Федерации – это пустые говорящие головы, которые ничего не решают. Все решает правительство, чистая политика. Если против нас не будут играть – отлично. Нам-то какая разница? Сборная России приедет и станет чемпионом за счет технических поражений соперников. Такое будет первый раз в истории", – сказал Кожевников.

Российских хоккеистов отстранили от ЧМ.

Россия столкнулась с бойкотом в хоккее

Напомним, сборная России якобы должна заменить команду Норвегии на молодежном ЧМ по хоккею. В то же время премьер-министр Канады Марк Кирни категорично отверг вероятность приезда команды из РФ в страну.

Как сообщал OBOZ.UA, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял постановление о немедленном восстановлении России в мировом хоккее. Это вызвало массовый бойкот со стороны европейских сборных.