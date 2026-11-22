Сичкарь рассказала про "кринж и трешняк", которые увидела в доме знаменитого украинского футболиста. Видео

Бывшая жена экс-футболиста сборной Украины Владислава Ващука Маргарита Сичкар вспомнила о визите в дом неназванного украинского футболиста. По ее словам, интерьер особняка запомнился ей огромным семейным портретом, на котором хозяева дома были изображены в костюмах английских аристократов.

В разговоре о роскошных интерьерах Маргарита призналась, что однажды побывала в Лондоне в гостях у этого игрока, который в то время выступал в Англии. Его жена также часто ездила в британскую столицу.

"Представь себе огромную картину, на нем изображены она, он и их ребенок. Как английские лорды. Он в этих панталонах, она вот в этом кринолине", – рассказала Сичкар в интервью украинской блогерке Маричке Довбенко.

При этом размер живописи был сопоставим с полотнами, которые можно увидеть в английских замках.

"Вот это кринж. Вот это трешняк", – так Сичкарь описала свою реакцию на увиденное.

Сичкарь на интервью у Довбенко

Она также вспомнила, что перед визитом муж попросил ее ничего не говорить по поводу интерьера. При этом фамилию футболиста Маргарита называть не стала, предложив зрителям самостоятельно догадаться, о ком идет речь.

Ведущая поинтересовалась, сохранилась ли картина после возможного развода супругов. Однако ответа на этот вопрос в интервью не прозвучало.