Свитолина впервые прокомментировала оскорбления Соболенко в адрес украинцев на Итоговом турнире

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина выразила восторг по поводу победы над экс-первой ракеткой мира Ариной Соболенко на Итоговом турнире. При этом во время матча беларуска отметилась оскорблениями в адрес наших болельщиков, однако одессикта, по ее словам, вообще не концентрирвалась на этом эпизоде.

Об этом Свитолина заявила в интервью "Суспильне Спорт", впервые отреагировав на поведение спортсменки из РБ. Наша соотечественница отметила, что сам эпизод стал для нее точкой полной концентрации на своей игре, которая позволило во второй раз в карьере добыть победу над этой соперницей.

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Арина Соболенко

"Я не слышала, что именно она говорила, но видела, что ей не нравились некоторые болельщики – именно из Украины. Видела, что это на нее давит, а мне нужно было просто сосредоточиться на своих действиях. Старалась не отвлекаться на то, что происходит по ту сторону сетки, выходить, делать свое дело и выигрывать. Для меня это стало дополнительной мотивацией и моментом максимальной концентрации. Очень рада, что удалось обыграть ее на таком крупном турнире", – сказала Свитолина.

Напомним, на Итоговом турнире-2026 украинка дошла до финала, где проиграла Мирре Андреевой из РФ. После матча представительница страны-агрессорки неожиданно обратилась к Свитолиной. В свою очередь наша теннисистка назвала такое поведение соперницы провокативным.

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Болельщики Элины Свитолиной

Как сообщал OBOZ.UA, Арина Соболенко извинилась за оскорбительную реакцию в адрес украинцев в матче с Элиной Свитолиной на Итоговом турнире.