Свитолина впервые показала себя после развода с Монфисом. Фото

/Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала новую фотографию в Instagram. Это первый личный снимок теннисистки после публичного заявления о расставании с французским спортсменом Гаэлем Монфисом.

На фотографии 32-летняя украинка позирует перед зеркалом в осеннем образе с распущенными волосами. Она одета в объемную зимнюю куртку-пуховик кремового оттенка с поднятым воротником, без головного убора. Снимок Свитолина разместила на своей странице в социальной сети, не сопровождая его подробными комментариями о личной жизни.

Свитолина показала себя после развода

О завершении пятилетнего брака с Монфисом теннисистка сообщила 19 октября. Она объяснила, что на ее эмоциональное состояние сильно повлияла полномасштабная война в Украине. По словам спортсменки, за профессиональными успехами скрывались тяжелые переживания и бессонные ночи.

Свитолина также рассказала, что решение прекратить отношения приняла самостоятельно и сообщила об этом супругу по телефону. На тот момент француз находился на теннисном турнире.

Гаэль Монфис. Источник: instagram.com/iamgaelmonfils/

Позже Монфис подтвердил расставание в интервью французскому изданию L'Equipe. Он подчеркнул, что супруги разъехались задолго до публичного заявления Элины, и отметил, что между ними сохраняется взаимное уважение.

"Мы больше не пара, но мы по-прежнему настоящая семья: она больше не моя жена, но она мать моей дочери. Мы расстаемся, сохраняя уважение друг к другу", – заявил французский теннисист.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис. Источник: instagram.com/elisvitolina/

Монфис также сообщил о досрочном завершении сезона-2026. Среди причин такого решения он назвал личные обстоятельства, которые затрудняли подготовку к соревнованиям, тренировки и соблюдение режима питания.

Элина Свитолина рассталась с Монфисом. Источник: instagram.com/elisvitolina/

Элина Свитолина и Гаэль Монфис начали встречаться в 2019 году. 16 июля 2021-го они поженились в Швейцарии, а в октябре 2022 года у пары родилась дочь Скай.

Элина Свитолина вышла замуж... Источник: Instagram Юлиана Свитолина Развернуть

Несмотря на расставание, теннисисты заявили о намерении вместе воспитывать ребенка и сохранять уважительные отношения.