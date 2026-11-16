Свитолина проиграла в финале Итогового турнира. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) не смогла выиграть Итоговый турнир WTA 2026 года, который проходил в американском Индиан-Уэллсе. В решающем матче 32-летняя одесситка уступила первой ракетке России Мирре Андреевой (№3 WTA) – 5:7, 3:6.

Элина Свитолина

Начало встречи сложилось для украинки не очень удачно. Уже в первом же гейме 19-летняя уроженка Красноярска сделала брейк, а затем взяла свою подачу. После этого рисунок игры поменялся. Элина старалась зря не рисковать и не форсировать темп, долгими розыгрышами вынуждая соперницу ошибаться. Такая тактика принесла удачу, позволив украинской спортсменке взять 3 гейма подряд и повести в матче.

К сожалению после этого игра у нашей соотечественницы расклеилась. Пошли двойные и невынужденные ошибки и Элина практически сперва без боя сдала свою подачу, а затем в упорной борьбе не смогла взять чужую – 3:5.

В критический момент Андреева буквально сама отдала свою партию, сперва совершив две подряд двойные ошибки на подаче, а затем выбив мяч в аут. При счете 5:5 Элина не смогла сделать брейк и ошиблась в ключевом розыгрыше – 5:7.

На старте второго сета Свитолина без вариантов проиграла свою подачу. Уверенная в своих силах россиянка немного расконцентрировалась, чем в сверхдолгом гейме смогла воспользоваться наша соотечественница – 2:1.

К сожалению это был последний успех украинки. Андреева меньше ошибалась, точнее использовала свои возможности и взяла подряд 3 гейма. Свитолина к ключевых моментах, когда нужно было брать очко, била либо в сетку, либо в аут.

Мирра Андреева

Перед финалом Свитолина и Андреева встречались на профессиональном уровне трижды. Счет личных противостояний был в пользу россиянки: она выиграла два матча из трех, уступив украинке только на Открытом чемпионате Австралии 2026 года.

Трофей за победу в Итоговом турнире

Первый раз теннисистки сыграли в марте 2025 года в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Тогда Андреева победила со счетом 7:5, 6:3, а впоследствии завоевала титул. В январе 2026-го Свитолина взяла реванш на Australian Open, обыграв соперницу в четвертом круге со счетом 6:2, 6:4.

Последняя встреча перед финалом состоялась 9 ноября на групповом этапе нынешнего Итогового турнира. Андреева оказалась сильнее украинки в двух сетах, отдав ей всего четыре гейма, 6:4, 6:0.

К решающему матчу 32-летняя Свитолина добралась после трех побед подряд. В группе украинка обыграла Арину Соболенко и Каролину Мухову, а в полуфинале уверенно прошла чешку Линду Носкову, победив со счетом 6:2, 6:1.

19-летняя Андреева до финала также не проиграла ни одного матча. После победы над Свитолиной на групповом этапе она выиграла остальные встречи в квартете, а в полуфинале одолела американку Джессику Пегулу.

Для Свитолиной нынешний финал стал третьим в карьере на Итоговом турнире WTA. В 2018 году украинка выиграла соревнования, а год спустя дошла до решающего матча.