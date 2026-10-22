Свитолина после разрыва с Монфисом отказалась выступать и снялась с престижного турнира в Токио

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пропустит турнир категории WTA 500 в Токио, который пройдет с 26 октября по 1 ноября. Следующим соревнованием в ее календаре значится Итоговый турнир WTA Finals, куда она квалифицировалась по результатам сезона.

Об отказе Свитолиной от участия в японских соревнованиях сообщил официальный сайт турнира. Причины снятия спортсменки не уточняются.

Решение стало известно спустя несколько дней после того, как теннисистка объявила о завершении брака с французским спортсменом Гаэлем Монфисом.

Элина Свитолина рассталась с Монфисом. Источник: instagram.com/elisvitolina/

Перед этим Свитолина выступила на турнире WTA 1000 в Ухане, где дошла до четвертьфинала. На этой стадии украинка уступила британке Сонай Картал.

Для Свитолиной турнир в Токио мог стать первым выступлением на этих соревнованиях с 2016 года. Украинка играла в японской столице четыре года подряд, с 2013-го по 2016-й. Лучшим результатом стал выход в полуфинал в 2016 году.

Элина Свитолина. Источник: instagram.com/elisvitolina/

Помимо Свитолиной, от участия в турнире отказались еще три теннисистки из первой десятки мирового рейтинга: полька Ига Швентек, американка Джессика Пегула и украинка Марта Костюк. Последняя досрочно завершила сезон-2026, который стал лучшим в ее карьере. Единственной представительницей топ-10 WTA, оставшейся в заявке соревнований, стала Елена Рыбакина.

Теперь Свитолина готовится к выступлению на Итоговом турнире WTA, который пройдет в Калифорнии с 8 по 15 ноября. В турнире примут участие восемь теннисисток, разделенных на две группы по четыре участницы. Две лучшие спортсменки из каждого квартета выйдут в полуфинал, после чего состоится финальный матч.

Состав участниц Итогового турнира

В последний раз Свитолина выступала на Итоговом турнире в 2019 году, когда дошла до финала. В 2018-м украинка стала победительницей этих соревнований.