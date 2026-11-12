Свитолина перевернула матч и добыла важнейшую победу на Итоговом турнире. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) одержала победу над первой ракеткой Чехии Каролиной Муховой (№7 WTA) во втором туре Итогового турнира WTA. Украинка уступила в первой партии со счетом 3:6, но затем выиграла два следующих сета с одинаковым результатом 6:2, что позволило ей сохранить шансы на выход в полуфинал.

Встреча началась с обмена выигранными геймами на подаче. При счете 1:1 Свитолина проиграла свою подачу, а затем не смогла отыграться в следующем гейме, позволив сопернице увеличить преимущество до 3:1.

Элина Свитолина

32-летняя одесситка сократила отставание до 2:3, однако удержать свою подачу в седьмом гейме ей не удалось. Мухова повела 5:2 и получила возможность подать на партию. Свитолина сумела отыграть один брейк, но чешская теннисистка сразу же ответила обратным брейком и завершила сет со счетом 6:3.

Каролина Мухова

Во второй партии Мухова первой вышла вперед, взяв стартовый гейм. Свитолина сравняла счет, после чего теннисистки продолжили обмениваться выигранными геймами до 2:2.

Переломным стал пятый гейм. Украинка сделала брейк, а затем закрепила преимущество, выиграв затяжной гейм на собственной подаче. При счете 4:2 Свитолина снова взяла подачу соперницы, после чего уверенно подала на сет. Итог второй партии: 6:2.

В решающем сете украинка продолжила наращивать преимущество. После обмена первыми двумя геймами Свитолина сделала брейк и повела 2:1. Затем она выиграла еще четыре гейма, доведя счет до 6:2.

Элина Свитолина

После победы над Каролиной Муховой Элина Свитолина сохранила шансы на выход в полуфинал Итогового турнира WTA. Теперь украинка имеет одну победу и одно поражение (в первом туре от Мирры Андреевой). Для гарантированного выхода в плей-офф ей необходимо обыграть Арину Соболенко в заключительном туре. В таком случае у Свитолиной будет две победы, чего достаточно для попадания в первую двойку группы.

Элина Свитолина

Однако у Элины остается и теоретический шанс на полуфинал даже в случае поражения от Соболенко. Для этого Арина должна выиграть оба оставшихся матча, в том числе у Мирры Андреевой, а Каролина Мухова должна обыграть Андрееву в последнем туре. Тогда у Свитолиной, Андреевой и Муховой будет по одной победе. Путевку в полуфинал разыграют по дополнительным показателям: проценту выигранных сетов, а при равенстве результатов проценту выигранных геймов. Если Мухова проиграет Андреевой, поражение Свитолиной от Соболенко лишит украинку шансов на выход.

Следующий матч Свитолина проведет 13 ноября против Арины Соболенко. Эта встреча станет для украинки решающей: победа выведет ее в полуфинал либо обеспечит участие в распределении мест по дополнительным показателям при определенном раскладе в параллельном матче.