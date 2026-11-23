Свитолина назвала сумму, которую задонатила за время полномасштабной войны с Россией

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина за последние почти пять лет полномасштабной войны России против нашей страны пожертвовала более одного миллиона долларов в различные фонды для поддержки сил обороны и соотечественников. Уроженка Одесса подчеркнула, что для нее важно быть рядом со своим народом во время борьбы за его существование.

Об этом Свитолина рассказала в интервью информационному агентству Reuters. По словам 32-летней спортсменки, которая в нынешнем году выдала один из самыш успешных сезонов в карьере, она также ощущает постоянную поддержку украинцев, в том числе во время матчей на трибунах.

Элина Свитолина

Элина Свитолина в Ирпене. Источник: UNITED24

"Прошло уже почти пять лет. Я всегда поддерживала армию и наших солдат. Они, в свою очередь, поддерживают меня, смотрят мои матчи. У меня много друзей, которые сейчас служат своей стране. Для меня главное – это дух, дух людей. Я очень рада, что могу подарить немного счастья жителям Украины. Я бесконечно благодарна всем украинцам – и тем, кто приходит на мои матчи, и тем, кто болеет за меня дома", – подчеркнула Свитолина.

Ранее стало известно, сколько призховых заработала Элина в 2026 году, который она закончила на шестой строчке в мировом рейтинге.

Свитолина поддержала воинов Нацгвардии. Источник: Instagram Элины Свитолиной

Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Как сообщал OBOZ.UA, в середине октября Элина Свитолина объявила о расставании с французом Гаэлем Монфисом после пяти лет брака. Теннисистка также ответила, чувствует ли себя счастливой после развода.