Суркис назвал футболиста, который станет конкурентом лучшего бомбардира в "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выразил уверенность в том, что французкий легионер Пьер Мунгенге уже в самое ближайшее время составит конкуренцию украинскому форварду Матвею Пономаренко. Босс "бело-синих" высоко оценил способности и перспективы 18-летнего воспитанника академии "Пари Сен-Жермена".

Об этом Суркис заявил в интервью официальному сайту "Динамо", отвечая на вопрос о новом подходе в клубной селекции, когда стараются искать юных талантов по всей Европе. По словам президента "бело-синих", вместе с Мунгенге он в будущем рассчитывает на прогресс ивуарийского нападающего Кеассе Ба и бразильского вингера Густаво Прадо.

Игорь Суркис. Источник: ФК "Динамо" Киев

Матвей Пономаренко в матче с "Шахтером". Источник: ФК "Динамо" Киев

"Это молодые ребята, которым нужно влиться в состав. Им нужно время, чтобы адаптироваться. У нас не так много таких футболистов. Правильно сказали, что легионеры начали улыбаться. Мунгенге – молодой парень, ему 18 лет. У нас есть Пономаренко, и с ним он должен конкурировать. Он вышел на поле и ничего не испортил. Мы должны рассчитывать на этих футболистов. Я понимаю, что у него все будет в порядке", – сказал Суркис.

Отметим, что Пономаренко второй сезон подряд является лучшим бомбардиром "Динамо". В минувшем сезоне он записал на свой счет 16 мячей за основу киевлян, а в нынешнем отличился уже семь раз.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев негативно оценил перспективы нынешнего состава команды.