Супертяжа-чемпиона из Москвы избили турецкие болельщики прямо в ринге за гнусную выходку после боя в Стамбуле. Видео

Французский боксер Мурад Алиев (16-1, 15 КО) стал зачинщиком массовой драки после поединка за титул WBC Silver в Стамбуле. После окончания 12-раундового боя на ринг ворвались представители команд и зрители, а 31-летний уроженец Москвы получил множество ударов по голове.

Мурад Алиев стал зачинщиком массовой драки. Источник: Кадр из видео

Инцидент произошел 7 ноября на арене Ülker Sports Arena, где Алиев встречался с непобежденным до этого турецким тяжеловесом Умутом Чамкыраном (26-1, 23 КО). На кону стоял вакантный пояс WBC Silver в супертяжелой весовой категории.

Алиев (справа) спровоцировал драку. Источник: Кадр из видео

После финального гонга Алиев, уверенный в своей победе, подошел к канатам и поднес свою руку к паху, сделав провокационный жест в сторону зрителей. Возмущенные болельщики массово начали бить Алиева.

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Вскоре на ринг устремились представители обеих команд, сотрудники охраны и другие находившиеся в зале люди. Драка быстро переросла в массовое столкновение. Участники конфликта наносили друг другу удары, преследовали соперников по рингу и за его пределами. Со стороны трибун в направлении ринга летели предметы, в том числе стулья.

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На опубликованных кадрах видно, что Алиеву досталось во время столкновения. Боксер получил несколько ударов, в том числе по затылку, и с большим трудом смог покинуть место драки. Несмотря на произошедшее, результат поединка остался в силе: француз получил пояс WBC Silver.

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Что известно о Мураде Алиеве

Мурад Алиев родился 31 июля 1995 года в столице России. Когда ему исполнилось шесть лет, вместе с родителями он переехал во Францию. По национальности боксер азербайджанец.

В апреле 2013 года Алиев стал чемпионом Франции среди юниоров в тяжелой весовой категории до 91 кг. Впоследствии он представлял Францию на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх.