Суперлига GGBET: расписание трансляций третьего тура
Суперлига набирает обороты.
Источник: ФБУ
Федерация баскетбола Украины определила время начала матчей третьего тура регулярного чемпионата Суперлиги GGBET сезона 2026/27. Матчи пройдут с 16 по 18 октября.
Четыре матча будут эксклюзивно транслироваться на "Киевстар ТВ", еще один – на "Суспильне" и YouTube-канале ФБУ, остальные поединки можно будет посмотреть на YouTube-канале ФБУ.
Игры будут проходить в четырех городах: четыре матча состоятся в Киеве в ПС "Венето", по два – в Ривне в ДЮСШ-4 и в Луцке в ОДЮСШ, еще один – в Ивано-Франковске в Манеже КФВ.
Суперлига GGBET 2026/27. Третий тур
16 октября, пятница
18:30. "Говерла" – "Хмельницкий" (Ивано-Франковск, Манеж КФВ) – "Киевстар ТВ"
17 октября, суббота
12:00. "Харьковские Соколы" – "Нико-Баскет" (Киев, ДС "Венето") – YouTube ФБУ
13:00. "Волынь" – "Днепр" (Луцк, ОДЮСШ) – "Киевстар ТВ"
15:00. "Киев-Баскет" – "Черкаськи Мавпы" (Киев, ДС "Венето") – YouTube ФБУ
17:00. "Ривне" – Запорожье (Ривне, ДЮСШ-4) – "Киевстар ТВ"
18 октября, воскресенье
12:00. "Харьковские Соколы" – "Черкаськи Мавпы" (Киев, ДС "Венето") – YouTube ФБУ
13:00. "Волынь" – "Запорожье" (Луцк, ОДЮСШ) – YouTube ФБУ
14:00. "Ровно" – "Днепр" (Ровно, ДЮСШ-4) – "Суспильне Спорт", YouTube ФБУ
15:00. "Киев-Баскет" – "Нико-Баскет" (Киев, ДС "Венето") – "Киевстар ТВ"
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