Суперлига GGBET: расписание трансляций второго тура регулярного чемпионата

Федерация баскетбола Украины определила время начала матчей второго тура Суперлиги GGBET сезона 2026/27. Матчи пройдут 10 и 11 октября.

Три матча будут эксклюзивно транслироваться на "Киевстар ТВ", еще один – на "Суспильне" и YouTube-канале ФБУ, остальные можно будет посмотреть на YouTube-канале ФБУ.

Пять матчей тура примут два города: четыре игры состоятся в Днепре на площадке КСК "Шинник", еще одна – в Ривне в ДЮСШ-4.

Суперлига GGBET 2026/27. Второй тур

10 октября, суббота

13:00. "Днепр – Харьковские Соколы" – "Киевстар ТВ"

15:00. "Ривне" – "Волынь" – YouTube ФБУ

16:00. "Запорожье" – "Киев-Баскет" – "Киевстар ТВ"

11 октября, воскресенье

13:00. "Днепр" – "Киев-Баскет" – "Суспильне Спорт", YouTube ФБУ

16:00. "Запорожье" – "Харьковские Соколы" – "Киевстар ТВ"