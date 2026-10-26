Time to read1 мин
228

"Сомневалась и боялась": легкоатлетка Левченко рассказал о подготовке к новому сезону

Александр Чеканов

Левченко готовится к сезону-2027

Звездная украинская легкоатлетка Юлия Левченко подтвердила, что окончательно залечила травму, которую она получила летом нынешнего года. Прыгунья в высоту, которую считают самой красивой спортсменкой страны, при этом призналась, что испытывала неуверенность, когда вернулась в сектор.

Об этом Левченко рассказала в интервью "Суспильне Спорт". 28-летняя уроженка Бахмута, которая в минувшем сезоне после травмы успела выступить на четырех стартах, но ни разу не попала на подиум, добавила, что вопрос повреждения закрыт и она готовится к следующим соревнованиям.

Юлия Левченко неудачно высту...

Развернуть

Юлия Левченко с мужем.

Источник: Instagram Юрия Кищенко

"Да, восстановилась. Почувствовала это, когда вышла на соревнования после травмы. Очень сомневалась и боялась, но все сказали, что уже можно. Это сработало. Все вопросы прошлого сезона закрыты, можно смело идти в следующий", – сказала Левченко.

Сезон-2026 стал одним из самых успешных в карьере Левченко. Она завоевала "серебро" чемпионата мира в помещении, а также выиграла этап Бриллиантовой лиги в китайском Сямене, где завоевала "золото".

Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Источник: vogue.ua

Юлия Левченко

Последним международным стартом сезона для Юлии стал Абсолютный чемпионат мира, в котором участвовали три украинские прыгуньи в высоту. Левченко завершила соревнования на шестом месте, преодолев планку на высоте 1,86 метра.

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Левченко сделала откровенное признание про свое тело перед стартом сезона.

Похожие темы
Легкая атлетикаЮлия Левченко
0