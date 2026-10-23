Стали известны новые подробности развода Свитолиной и Монфиса

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сообщила Гаэлю Монфису о своем желании развестись по телефону. В это время французский теннисист находился в Объединенных Арабских Эмиратах вместе с их дочкой Скай и был шокирован словами нашей соотечественницы.

Об этом информирует издание L'Equipe, пишет портал Tennis World. По данным источника, после звонка Свитолиной 40-летний француз принял решение немедленно завершить карьеру, так как теннис сразу перестал быть для него смыслом спортивной жизни.

Монфис с Элиной и их дочкой Скай

Элина Свитолина.

Сам Монфис продолжает хранить молчание, тогда как украинка вышла с дополнительными разъяснениями по ситуации. Она призвала болельщиков не искать виновных, а также выразила полную поддержку мужу. Также наша теннисистка снялась с турнира в японском Токио.

Напомним, Элина и Гаэль начали встречаться в 2019 году. Через два года они объявили о разрыве отношений, однако позже вновь стали парой. 16 июля 2021-го украинка и француз сыграли свадьбу, а уже в октябре-2023 у них родилась дочь Скай.

Элина Свитолина вышла замуж... Источник: Instagram Юлиана Свитолина Развернуть

Гаэль Монфис

Как сообщал OBOZ.UA, Элина Свитолина впервые с 2019 года квалифицировалась на Итоговый турнир WTA Finals. Соревнования состоятся в американском Индиан-Уэллсе с 7 по 14 ноября.