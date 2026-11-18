Стали известны 12 команд, которые исключены из числа соперников Украины в отборе Евро-2028

Накануне в Европе завершился групповой этап Лиги наций, по итогам которого были сформированы корзины для жеребьевки континентального первенства-2028. Сборная Украины под руководством итальянского тренера Андреа Мальдеры провалила турнир, заняв лишь третье место в квартете с Северной Ирландией, Венгрией и Грузией.

Это результат отправил "сине-желтых" в третью корзину жеребьевки Евро-2028, по итогам которой будут сформированы 12 групп по четыре или пять сборных. Таким образом, среди соперников нашей команды точно не будет Шотландии, Косово, Польши, Израиля, Румынии, Грузии, Северной Македонии, Черногории, Албании, Исландии, Словакии, а также представителя четвертой корзины Беларуси.

Турнирная таблица группы В2 Лиги наций. Источник: Взбирна

Сборная Украины по футболу

С последней матчи украинцев специальным постановлением исключил Европейский футбольный союз (УЕФА) в 2022 году. Интересно, что беларусы сенсационно вышли в плей-офф Лиги наций за право сыграть в дивизионе В в следующем розыгрыше.

КОРЗИНЫ ДЛЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ ОТБОРА ЕВРО-2028

Корзины отбора Евро-2028. Источник: Football Meets Data

Отметим, что жеребьевка квалификации на ЧЕ-2028 состоится 6 декабря в Белфасте. 12 победителей групп, а также восемь лучши команд среди занявших вторые места получат путевки на турнир. Еще четыре места разыграют в плей-офф.

Андреа Мальдера

При этом две путевки в финальную часть зарезервированы для двух лучших по рейтингу сборных хозяев, которые не выйдут на чемпионат напрямую. Турнир состоится в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии летом 2028 года.