Стало известно, какого футболиста в сборной Украины Мальдера назвал "ценным ресурсом"

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера заявил, что рассчитывает на Андрея Ярмоленко в ближайших матчах национальной команды. Специалист подчеркнул, что опытный футболист полностью готов к игре и может получить свое время на поле.

На пресс-конференции перед домашним матчем 3-го тура Лиги наций против Северной Ирландии Мальдеру спросили о возможном использовании Ярмоленко. Журналисты отметили, что футболист с его качествами мог бы быть полезен против низкого блока, который часто использует соперник украинской команды.

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Наставник сборной Украины подтвердил, что внимательно оценивает состояние Ярмоленко и выбирает подходящий момент для его выхода на поле.

"Нам надо очень-очень внимательно с ним работать. Мы все прекрасно знаем его технические качества, но не только их. Он очень хочет играть, прямо очень. И я со своей стороны должен понять правильный момент, когда его выпустить", – сказал Мальдера.

По словам тренера, на данный момент Ярмоленко находится в полной готовности.

"Он полностью готов. И, конечно, во время этих двух матчей он будет для нас ценным ресурсом", – добавил специалист.

Мальдера та Ярмоленко

Как Як повідомляв OBOZ.UA, у першому турі Україна здобула історичну перемогу над Угорщиною з рахунком 1:0 завдяки голу Данила Сікана на 42-й хвилині. Матч другого туру проти Грузії завершився нульовою нічиєю.