Стало известно, какое требование Усика сорвало его последний бой с Уайлдером

Переговоры об организации поединка Александра Усика и Деонтея Уайлдера зашли в тупик из-за разногласий по финансовым условиям. По информации американского журналиста Дэна Рафаэля, украинский боксер запросил гонорар, который оказался выше суммы, согласованной организаторами.

По словам менеджера Уайлдера Шелли Финкеля, Усик потребовал за бой больше денег, чем готовы были выплатить компании Zuffa и Турки Аль аш-Шейх. Об этом Рафаэль сообщил со ссылкой на представителя американского боксера.

Именно финансовые разногласия стали причиной остановки переговоров. Стороны не смогли согласовать условия, необходимые для проведения встречи бывших чемпионов мира в супертяжелом весе.

Вайлдер после победы над Чисорой

Ранее Уайлдер также говорил о затягивании переговорного процесса со стороны команды Усика. По словам американца, у украинской стороны не было четкого решения относительно даты и места проведения поединка. Однако, согласно информации Рафаэля, ключевым препятствием на заключительном этапе стали финансовые требования Усика.

Александр Усик

После срыва переговоров боксеры рассматривают другие варианты продолжения карьеры. Усик пока не определился со следующим соперником, тогда как Уайлдер может провести бой против австралийца Джея Опетаи, действующего чемпиона Zuffa и журнала The Ring в тяжелом весе.

По предварительным данным, встреча Уайлдера и Опетаи может состояться 11 декабря в Кардиффе. Поединок рассматривается как часть боксерского шоу с участием Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Усик остается непобежденным на профессиональном ринге. Его рекорд составляет 25 побед, в том числе 16 нокаутом. На счету Уайлдера 45 побед, четыре поражения и одна ничья, причем 43 победы американец одержал нокаутом.