Стало известно, сколько Свитолина заработала в 2026 году
Свитолина провела блестящий сезон
Украинская теннисистка Элина Свитолина провела один из самых успешных сезонов в карьере. Наша соотечественница завершила 2026 год на шестой позиции в мировом рейтинге, выиграв два титула – в австралийском Окледне и итальянском Риме. Кроме того, наша соотечественница сыграла в полуфинале турнира Большого шлема Australian Open, а также дошла до решающего матча Итогового турнира.
Такие результаты позволили Свитолиной пополнить свой банковский счет на сумму чуть более шести миллионов долларов. Это согставляет 18,75% от гонорара украинки за все ее карьеру. На профессиональном корте спортсменка заработала 32,7 млн долларов.
Свитолина стала вице-чемпион...
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Элина Свитолина выиграла турнир в Окленде
Самые большие призовые Элина заработала на Итоговом турнире, в финале которого она проиграла россиянке Мирре Андреевой.
ПРИЗОВЫЕ ЭЛИНЫ СВИТОЛИНОЙ В 2026 ГОДУ
- ASB Classic, Окленд – $37,390
- Australian Open, Мельбурн – $809,275
- Qatar TotalEnergies Open, Доха – $49,250
- Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай – $385,001
- BNP Paribas Open, Индиан-Уэллс – $297,315
- Miami Open, Майами – $61,865
- Porsche Tennis Grand Prix, Штутгарт – $66,003
- Mutua Madrid Open, Мадрид – $31,585
- Internazionali BNL d'Italia, Рим – $1,085,220
- Roland Garros, Париж – $548,339
- Berlin Tennis Open, Берлин – $33,475
- Bad Homburg Open, Бад-Гомбург – $35,000
- Wimbledon, Лондон – $107,157
- Mubadala DC Open, Вашингтон – $47,750
- National Bank Open, Торонто – $297,315
- Cincinnati Open, Цинциннати – $47,375
- US Open, Нью-Йорк – $290,000
- China Open, Пекин – $193,645
- Wuhan Open, Ухань – $98,500
- WTA Finals (Indian Wells), Индиан-Уэллс – $1,500,000
Элина Свитолина.
Источник: instagram.com/elisvitolina/
Элина Свитолина выиграла турнир Риме
Как сообщал OBOZ.UA, первая ракетка России Мирра Андреева неожиданно обратилась к Элине Свитолиной после финала Итогового турнира.
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