Стало известно, сколько Свитолина заработала в 2026 году

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела один из самых успешных сезонов в карьере. Наша соотечественница завершила 2026 год на шестой позиции в мировом рейтинге, выиграв два титула – в австралийском Окледне и итальянском Риме. Кроме того, наша соотечественница сыграла в полуфинале турнира Большого шлема Australian Open, а также дошла до решающего матча Итогового турнира.

Такие результаты позволили Свитолиной пополнить свой банковский счет на сумму чуть более шести миллионов долларов. Это согставляет 18,75% от гонорара украинки за все ее карьеру. На профессиональном корте спортсменка заработала 32,7 млн долларов.

Свитолина стала вице-чемпион... Развернуть

Элина Свитолина выиграла турнир в Окленде

Самые большие призовые Элина заработала на Итоговом турнире, в финале которого она проиграла россиянке Мирре Андреевой.

ПРИЗОВЫЕ ЭЛИНЫ СВИТОЛИНОЙ В 2026 ГОДУ

ASB Classic, Окленд – $37,390

Australian Open, Мельбурн – $809,275

Qatar TotalEnergies Open, Доха – $49,250

Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай – $385,001

BNP Paribas Open, Индиан-Уэллс – $297,315

Miami Open, Майами – $61,865

Porsche Tennis Grand Prix, Штутгарт – $66,003

Mutua Madrid Open, Мадрид – $31,585

Internazionali BNL d'Italia, Рим – $1,085,220

Roland Garros, Париж – $548,339

Berlin Tennis Open, Берлин – $33,475

Bad Homburg Open, Бад-Гомбург – $35,000

Wimbledon, Лондон – $107,157

Mubadala DC Open, Вашингтон – $47,750

National Bank Open, Торонто – $297,315

Cincinnati Open, Цинциннати – $47,375

US Open, Нью-Йорк – $290,000

China Open, Пекин – $193,645

Wuhan Open, Ухань – $98,500

WTA Finals (Indian Wells), Индиан-Уэллс – $1,500,000

Элина Свитолина. Источник: instagram.com/elisvitolina/

Элина Свитолина выиграла турнир Риме

Как сообщал OBOZ.UA, первая ракетка России Мирра Андреева неожиданно обратилась к Элине Свитолиной после финала Итогового турнира.