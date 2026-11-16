Стало известно, сколько Свитолина заработала за Итоговый турнир, где стала вице-чемпионкой

Лучшая теннисистка Украина Элина Свитолина закончила сезон 2026 года вице-чемпионкой Итогового турнира, который накануне завершился в Индиан-Уэллсе. Наша соотечественница, которая в третий раз в карьере сыграла в финальном матче этого соревновыания, в борьбе за титул проиграла Мирре Андреевой из страны-агрессорки – 5:7, 3:6.

Благодаря этому Свитолина сумела заработать внушительный гонорар. Украинка получила 220 тысяч доллдаров за участие в турнире, за каждую победу на групповом этапе – 230 тысяч. А триумф над беларуской Ариной Соболенко в полуфинальном противостоянии принес одесситке еше 820 тысяч призовых.

Элина Свитьолина

Итоговый турнир-2026 состоялся в США

Таким образом, Элина суммарно получила 1,5 миллионов долларов. Кроме того, Свитолиной начислила 800 очков в мировой рейтинг, заверши сезон на шестой строчке.

Свитолина стала вице-чемпион... Развернуть

"Я горжусь тем, как завершила сезон, учитывая все, с чем мне приходилось сталкиваться как на корте, так и за его пределами, а также сам путь к тому, чтобы оказаться здесь. Теперь у меня будет время отдохнуть, перезагрузиться и побыть с дочерью", – прокомментировала Свитолина.

Как сообщал OBOZ.UA, Элина Свитолина впервые подробно высказалась о своих отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом после разрыва отношений с ним.