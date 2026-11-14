Стало известно, что в Испании сделали с вратарем, из-за которого умер соперник в матче

Вратарь испанской "Андорры" Хесус Овоно получил 12 матчей дисквалификации за грубый удар, после которого нападающий "Тенерифе" Хесус де Мигель скончался в больнице. Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) назначил голкиперу максимально возможное спортивное наказание и денежный штраф, пишет SkySports.

При рассмотрении эпизода комитет руководствовался статьей 102 Дисциплинарного кодекса RFEF, предусматривающей от четырех до 12 матчей дисквалификации за насильственные действия во время игры, повлекшие тяжкие последствия.

Хесус Овоно. Источник: ФК Андорра

Основанием для санкций стал эпизод, произошедший 2 ноября в матче 12-го тура Сегунды между "Андоррой" и "Тенерифе". В компенсированное время при счете 2:2 Овоно покинул штрафную площадь и направился к центру поля, чтобы сыграть на перехвате верхового мяча. Во время столкновения с 30-летним Хесусом де Мигелем голкипер высоко поднятой ногой ударил нападающего коленом в грудь.

Голкипер ударил нападающего. Источник: Sergio Mendez/Diario de Avisos via AP Photo

Арбитр показал вратарю прямую красную карточку. В своем рапорте судья охарактеризовал действия Овоно как "жестокий удар соперника высоко поднятой ногой в грудь с применением чрезмерной силы во время борьбы за мяч".

Вратарь получил красную карточку

После столкновения де Мигель потерял сознание. Во время транспортировки в больницу у футболиста произошла остановка сердца. Медикам удалось восстановить сердечную деятельность, однако утром 3 ноября нападающий умер из-за ухудшения неврологического состояния.

Футболист умер в больнице

Федерация также приняла решение не возобновлять прерванную встречу. Матч завершился со счетом 2:2, этот результат был утвержден официально.

Что происходит с вратарем после трагедии

Помимо спортивного разбирательства, обстоятельства гибели футболиста проверяет испанская полиция. Правоохранительные органы начали расследование, предусмотренное в случаях неестественной смерти, в том числе для проверки возможного непредумышленного убийства. Однако, по информации ESPN, прокуратура считает маловероятным возбуждение полноценного уголовного дела, поскольку в действиях голкипера не усматривается злого умысла.

Хесус Овоно. Источник: fcandorra.com

После трагедии Овоно столкнулся с потоком угроз в социальных сетях и удалил свои страницы. Футболист также отказался от вызова в сборную Экваториальной Гвинеи и временно прекратил тренировки с "Андоррой".

Овоно закрыл свои соцсеити. Источник: BM

Главный тренер испанского клуба Карлес Мансо сообщил, что команда оказывает вратарю психологическую поддержку. Овоно предоставили время, чтобы определиться, готов ли он продолжать профессиональную футбольную карьеру.