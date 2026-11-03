Стало известно, что потом сделал в раздевалке вратарь, из-за которого умер соперник в матче Испании

25-летний голкипер "Андорры" и сборной Экваториальной Гвинеи Хесус Овоно после трагического столкновения с нападающим "Тенерифе" Хесусом де Мигелем не смог сдержать эмоций. По информации испанских журналистов, после окончания встречи вратарь плакал и молился в раздевалке, а затем столкнулся с волной оскорблений и угроз в социальных сетях.

Трагедия произошла 2 ноября в матче 12-го тура второго дивизиона чемпионата Испании между "Тенерифе" и "Андоррой", который завершился со счетом 2:2. В компенсированное время Овоно далеко вышел из ворот, пытаясь остановить атаку соперника, и на высокой скорости столкнулся с 30-летним де Мигелем. Голкипер ударил нападающего коленом в область груди.

Вратарь ударил соперника ногой в грудь. Источник: Кадр из видео

Арбитр показал вратарю прямую красную карточку. Де Мигель остался лежать на газоне без сознания. Медики оказали ему первую помощь и доставили в больницу. По информации испанских СМИ, по дороге у футболиста произошла остановка сердца и дыхания. Врачам удалось восстановить сердечную деятельность с помощью реанимационных мероприятий.

Вратарь получил красную карточку

Утром 3 ноября "Тенерифе" сообщил о смерти своего нападающего. Футболист скончался в больнице из-за неврологических осложнений, возникших после столкновения.

Футболист умер в больнице

После случившегося Овоно подвергся массовой травле. Пользователи социальных сетей называли его убийцей, требовали ареста и уголовного наказания за намеренное причинение травмы. На фоне шквала оскорблений голкипер закрыл свои аккаунты.

Овоно закрыл свои соцсеити. Источник: BM

При этом представители "Андорры" и испанские журналисты выступили в защиту футболиста, заявив, что столкновение было несчастным случаем, а не намеренной попыткой травмировать соперника.

В частности, журналист El Diario Vasco Энеко Перес Карраско призвал не приписывать вратарю умысел.

"Любой, кто хоть немного знаком с Хесусом Овоно, знает, что он прекрасный парень, хороший человек и отличный спортсмен. Столкновение – это случайность, несчастье, но намекать, что это было сделано намеренно, значит быть очень плохим человеком", – написал журналист в Х.

По данным испанских СМИ, Овоно также собирался лично принести соболезнования и извинения родственникам погибшего футболиста. Между тем испанская полиция начала расследование обстоятельств столкновения на предмет возможного причинения смерти по неосторожности.