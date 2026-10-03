Стала известна реакция футболистов сборных Украины и Мальдеры на пропущенный гол Ризника между ног

Ошибка Дмитрия Ризныка в матче с Северной Ирландией не повлияла на отношение партнеров к голкиперу в сборной Украины. Защитник Валерий Бондар сообщил, что все футболисты поддержала вратаря после неудачного эпизода и призвал болельщиков сильно не критиковать антигероя поединка.

"Команда его поддержала, тренер и трибуны. Важно, чтобы и в интернете его поддержали, ведь бывает много грязи", – заявил защитник в интервью Telegram-каналу "ВЗБІРНА".

Бондар отметил уровень своего партнера по команде и заявил, что считает его одним из лучших вратарей Украины.

"Я хотел бы поддержать лично Дмитрия Ризныка. Это один из лучших голкиперов Украины и, наверное, он может играть в топ-клубе. Хочу сказать ему слова поддержки. Хочу, чтобы болельщики и эксперты также его поддержали", – сказал Бондар.

Дмитрий Ризнык после пропущенного гола. Источник: Кадр из видедо

Защитник подчеркнул, что вратари регулярно сталкиваются с критикой из-за ошибок. По его словам, отношение к Ризныку не должно зависеть от одного эпизода, поскольку до этого он мог неоднократно спасать команду.

"Потому что, когда Ризнык делает 15 сейвов, то он герой матча, а если допускает ошибку, уже нет. Это очень ответственная позиция на поле. Каждая ошибка вызывает много критики", – отметил футболист.

Валерий Бондар

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу потерпела крупное поражение от Северной Ирландии в матче третьего тура Лиги наций со счетом 0:3, а одним из антигероев стал голкипер Дмитрий Ризнык, пропустивший третий мяч между ног. После игры вратарь национальной команды публично извинился перед болельщиками и признал собственную ответственность за случившееся в поединке.

При этом главный тренер "желто-синих" Андреа Мальдера заявил, что не считает массовую ротацию в составе команды причиной разгромного поражения от Северной Ирландии в матче Лиги наций.