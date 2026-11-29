"Сталь-Буковина": как ветераны-ампутанты из Черновцов вывели свою команду в Суперлигу Украины

Команда начала выступления с...

Команда "Сталь-Буковина", созданная ветеранами войны, потерявшими конечности, заняла второе место в дебютном сезоне Первой лиги Украины по футболу ампутантов. Благодаря этому результату черновицкий коллектив получил путевку в Суперлигу, высший дивизион национального чемпионата.

Команда начала выступления с шести футболистов. За первый сезон игроки прошли путь от дебюта в соревнованиях до серебряных медалей первенства и повышения в классе.

Команда «Сталь-Буковина. Источник: missionukraine.world

"Сталь-Буковина" объединила ветеранов, которые после тяжелых ранений вернулись к занятиям спортом. Футбол стал для них частью физической реабилитации и возможностью продолжать спортивную карьеру в составе команды.

«Сталь-Буковина» объединила ветеранов. Источник: missionukraine.world

В клубе проводили регулярные тренировки, участвовали в национальных соревнованиях и развивали взаимодействие между игроками. За достигнутым результатом стояли длительная подготовка и совместная работа футболистов.

За достигнутым результатом с... Источник: missionukraine.world Развернуть

Следующей целью "Сталь-Буковины" стало участие в новых национальных и международных турнирах. Также команда планировала развивать сотрудничество с зарубежными футбольными клубами и спортивными организациями, проводить совместные тренировки, товарищеские матчи и обмены опытом.

Момент матча. Источник: missionukraine.world

Коллектив оставался открытым для новых игроков из числа ветеранов. Кроме того, клубу требовалась поддержка в приобретении экипировки, организации тренировок и участии в соревнованиях.

Команде нужна поддержка. Источник: missionukraine.world

По случаю первого сезона "Сталь-Буковина" выпустила календарь на 2027 год под лозунгом "Сила. Единство. Победа". На нем представили команду на стадионе "Буковина" в Черновцах.

По случаю первого сезона «Ст... Источник: missionukraine.world Развернуть

Любая сумма приближает ветеранов к новым победам – на поле и в жизни. Другие способы перевода, в том числе из-за границы, – на странице Поддержать.

Компании, клубы и организации могут стать партнерами "Сталь-Буковины": вместе создавать новые возможности для игроков, поддерживать их развитие и помогать украинскому футболу ампутантов выйти за пределы страны.

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Связь с командой: stalbukovina@gmail.com, +380 96 281 6006. По вопросам сотрудничества с Миссией Украина: info@missionukraine.world.