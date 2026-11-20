"Сжигают мосты, которые наша страна строит": чемпион ОИ из РФ набросился на европейцев и IIHF

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отметился пафосным и лицемерным высказыванием о недопуске российских хоккеистов к молодежному чемпионату мира. Представитель РФ обвинил Международную федерацию хоккея (IIHF) и еропейские ассоциации, которые объявили бойкот оккупантам, в том, что те ведут себя агрессивно.

Об этом Михайлов заявил, что в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина нелепо назвал Россию дружелюбной страной, а санкции в отношении спортсменов из РФ настоящим проявлением русофобии.

Россия столкнулась с бойкотом в хоккее

Борис Михайлов. Источник: premier.gov.ru

"Это русофобы, которые всеми путями настраивают не только жителей своих стран, но и все мировое сообщество против России. Они сами сжигают все те мосты, которые наша страна строит, чтобы со всеми дружить. От них ждать ничего хорошего не приходится. Очень жаль, что большая политика делает так, чтобы наши спортсмены не участвовали в соревнованиях. Хотя многие федерации принимают правильные решения. Но IIHF, честно сказать, никогда положительно не относилась к нашей федерации и спортсменам", – сказал Михайлов.

Напомним, IIHF отказалась выполнять постановление Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) и допускать все российские сборные к своим турнирам. Это произошло после массового бойкота ведущих хоккейных федераций, а также отказа Канады пускать представителей РФ в свою страну на молодежный ЧМ.

Российских хоккеистов отстранили от ЧМ.

Путин играет в хоккей.

Позже стало известно, что два судьи, рассматривавших дело РФ, посещали Москву. Затем IIHF подала апелляцию на решение CAS.

Как сообщал OBOZ.UA, хозяйка чемпионата мира-2027 по хоккею Германия выступила против приезда сборной РФ на турнир.