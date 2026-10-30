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"Стыдно, что такое могло произойти": в Чехии назвали шокирующем решение суда вернуть Россию на ЧМ по хоккею

Александр Чеканов

Чехия выступает против РФ

Президент Чешской ассоциации хоккея (ЧАХ) Алойс Гадамчик признался, что был шокирован постановлением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) о немедленном допуске России к международных турнирам. Функционер отметил, что всем должно быть стыдно за принятие подобного решения.

Об этом Гадамчик заявил в комментарии iSport.cz. Глава чешского хоккея также раскрыл некоторые детали голосования в CAS – по его словам судьями по делу об апелляции России к Международной федерации IIHF были итальянец, египтянин и британец, который единственный выступил против возвращения РФ.

Украинские болельщики напомн...

Источник: УАФ

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Хоккеисты сборной Чехии.

Источник: IIHF

"Это меня шокировало. Потому что я никогда не ожидал, что, пока идет война, кто-то вообще будет это обсуждать. Арбитражный комитет состоял из председателя-итальянца, египтянина и британца. Конечно, последний был против, а двое других проголосовали за. Стыдно, что такое вообще могло произойти. Мы однозначно против участия россиян в чемпионате мира. Мораль должна быть сильнее спорта. Чешский хоккей выступает за то, чтобы россиян там не было", – сказал Гадамчик.

Отметим, что Финляндия пригрозила бойкотом первенства-2027, если к турниру допустят сборную РФ, а его хозяин Германия увидела в участии россиян серьезные риски. Добавим, что на ЧМ по хоккею в будущем году впервые за 20 сыграет украинская сборная.

Алойс Гадамчик.

Источник: Sport.cz

Сборная России по хоккею.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщал OBOZ.UA, в России уже потребовали от IIHF исключить сборную Украины из числа участников ЧМ-2027.

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