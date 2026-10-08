"Слепые, тупые. Стыдно смотреть": экс-игрок сборной Украины не сдержался, комментируя старт команды в Лиге наций

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин жестко раскритиковал руководство национальной федерации (УАФ) после старта "сине-желтых" в Лиге наций. Экс-форвард английского "Ливерпуля" и леверкузенского "Байера" назвал провальным результат в четыре очка после четырех матчей.

Об этом Воронин заявил в интервью изданию "Украинский футбол". Уроженец Одессы, который после начала полномасштабного вторжения России в Украину расторг контракт с московским "Динамо" и покинул страну-агрессорку, призвал объективно оценивать нынешний уровень сборной страны.

Украина проинрала Северной Ирландии. Источник: УАФ/Дан Балашов

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"Стыдно смотреть. Я не знаю, кто на самом деле руководит украинским футболом. Слепые, тупые или просто вредители. Нужно спуститься с небес на землю и признать, что мы сегодня неконкурентоспособны. У нас нет футболистов высокого класса, судя по назначениям, нет и тренеров, а самое главное – нет тех, кто способен принять правильное решение. В Украине много лет издеваются над футболом: сажают в кресла и назначают на должности непонятных людей по непонятным критериям, а потом удивляются, что провал. Это не провал – это результат вашей работы", – сказал Воронин.

Рафаэль Бенитес и Андрей Воронин. Источник: Instagram Андрея Воронина

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Отметим, что после поражения от венгров в четвертом туре Лиги наций украинцы опустились на третье место в группе 2 дивизиона В. Следующий матч "сине-желтые" проведут в Белфасте с лидерами из Северной Ирландии 14 ноября. Известный тренер Мирон Маркевич после игры назвал худшего в составе команды Мальдеры.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины после поражения от Венгрии в Лиге наций пропустила вперед Россию в мировом рейтинге.