"Отменить нейтралитет". Россию официально допустили к международным турнирам с флагом и гимном. Названа федерация, которая это сделала

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) разрешила российским яхтсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном. Соответствующее решение принял совет организации 21 ноября, отменив действовавшую ранее политику нейтрального статуса, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

"Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) принял решение отменить политику нейтралитета и вернуть российских яхтсменов к полноценному участию в международных соревнованиях под национальным флагом и с возможностью командных выступлений. Новые правила вступают в силу немедленно", – написал Дегтярев у себя в Telegram-канале.

Россию допустили в парусном спорте. Источник: Telegram-канал Михаила Дегтярева

Всероссийская федерация парусного спорта уточнила, что новые правила реинтеграции будут действовать до 1 сентября 2028 года. При этом для российских участников сохранят дополнительные антидопинговые требования на переходный период.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой World Sailing в марте 2022 года. В июле 2025-го россиянам разрешили возвращаться на международные старты в нейтральном статусе. В июне 2026 года организация предоставила право выступать с национальной символикой юным спортсменам из России и Беларуси.

Российские спортсмены смогут... Источник: matchtv.ru Развернуть

Теперь ограничения на использование национальной символики для российских яхтсменов сняты на всех уровнях соревнований, а также восстановлена возможность командного участия.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025–2026 годах право выступать на международных турнирах под национальным флагом и с гимном России предоставили следующие спортивные организации:

Международная федерация муай-тай (IFMA). В мае 2026 года IFMA сняла ограничения, разрешив спортсменам из РФ и Беларуси выступать под национальными флагами, с эмблемами и гимнами во всех возрастных категориях.

В мае 2026 года IFMA сняла ограничения, разрешив спортсменам из РФ и Беларуси выступать под национальными флагами, с эмблемами и гимнами во всех возрастных категориях. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) и Европейский гимнастический союз (European Gymnastics). В мае 2026 года организации вернули российским и белорусским гимнастам право участвовать в соревнованиях по спортивной и художественной гимнастике с национальной символикой.

Международная федерация университетского спорта (FISU). В мае 2026 года крупнейшая студенческая организация привязала правила допуска к решениям профильных федераций: в тех видах спорта, где ограничения уже сняты, атлеты выступают на Универсиадах и студенческих турнирах с флагом и гимном.

В мае 2026 года крупнейшая студенческая организация привязала правила допуска к решениям профильных федераций: в тех видах спорта, где ограничения уже сняты, атлеты выступают на Универсиадах и студенческих турнирах с флагом и гимном. Международная федерация фехтования (FIE). В июне 2026 года федерация отменила все санкции, разрешив россиянам и белорусам использовать флаг, гимн и официальную форму на всех турнирах под своей эгидой, начиная с чемпионата мира 2026 года.