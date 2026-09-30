Скандал дня. Роналду устроил бунт в сборной Португалии и решил завершить карьеру. Видео

Вокруг Криштиану Роналду разгорелся громкий конфликт в сборной Португалии после того, как капитан команды не получил игрового времени в матче Лиги наций против Норвегии. По данным ряда европейских медиа, 41-летний звездный форвард покинул расположение национальной команды и может больше не сыграть за сборную.

Скандал начался после встречи с Норвегией, состоявшейся 27 сентября. Португальцы победили со счетом 2:1, однако Роналду провел весь матч на скамейке запасных. Это стало первым подобным случаем в официальных играх национальной команды с 2008 года. После финального свистка нападающий не присоединился к партнерам во время празднования успеха с болельщиками и сразу направился в раздевалку.

Кріштіану Роналду

Главный тренер Жорже Жезуш впоследствии объяснил свое решение тактическими причинами. По его словам, он рассчитывал выпустить ветерана по ходу встречи примерно на полчаса, однако развитие событий на поле заставило изменить план. Специалист подчеркнул, что продолжает рассчитывать на Роналду и не исключал его появления в следующих матчах.

Жорже Жезуш

Тем не менее ситуация быстро приобрела более серьезный характер. Перед поединком с Данией Жезуш публично заявил, что именно он принимает все решения в сборной, а место в стартовом составе вновь получит Гонсалу Рамуш. После этого португальские и испанские медиа сообщили о резком ухудшении отношений между тренером и звездным футболистом.

Кріштіану Роналду

30 сентября Роналду не принял участия в заключительной тренировке команды. Видео его ухода с базы появилось в португальских медиа, а Федерация футбола Португалии подтвердила отсутствие игрока на занятии, не уточнив причины. Одновременно Marca и другие издания сообщили, что форвард намеревался вылететь в Мадрид на частном самолете.

На фоне нарастающего кризиса в Данию прибыл президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса. По информации медиа, глава организации провел встречи с Жезушем и Роналду, пытаясь урегулировать конфликт внутри команды.

Сам Жезуш на пресс-конференции отрицал наличие серьезного конфликта и утверждал, что нападающий готов выполнять любые решения тренерского штаба.

Кріштіану Роналду

Официального заявления о завершении международной карьеры Роналду на момент публикации не последовало. Вместе с тем Marca и ряд других источников утверждают, что футболист больше не намерен выступать за национальную команду под руководством Жорже Жезуша. Если эта информация подтвердится, матч против Уэльса, состоявшийся 24 сентября, может оказаться последней игрой легендарного форварда в форме сборной Португалии.