Семь стран ЕС устроили бунт против россиян

Семь государств Евросоюза потребовали немедленно прекратить выдачу виз российским и белорусским спортсменам, которым международные федерации постепенно разрешают возвращаться на соревнования. Как пишет Politico, инициативу поддержали Дания, Швеция, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.

Совместное обращение лидеры этих стран направили председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Европейского совета Антониу Коште. Под документом, датированным понедельником, подписались премьер-министры Дании Метте Фредериксен, Швеции Ульф Кристерссон и Польши Дональд Туск, а также руководители Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.

Авторы письма считают, что возвращение российских представителей в международный спорт может быть воспринято как постепенное принятие действий Москвы в войне против Украины. По их мнению, отделить спортивные соревнования от политических обстоятельств в данном случае невозможно.

Еврокомиссия в понедельник также предложила запретить участие спортсменов под российским флагом и рекомендовала государствам ЕС рассмотреть возможность отказа в выдаче им виз после утверждения соответствующего решения. Для вступления инициативы в силу потребуется поддержка всех 27 стран Евросоюза.

Российские лыжники

Однако семь государств считают, что ждать общеевропейского решения нельзя. Они настаивают на немедленном прекращении выдачи виз российским и белорусским спортсменам, в том числе тем, кому международные федерации разрешили выступать в нейтральном статусе. Кроме того, лидеры призвали ужесточить визовые правила для граждан России, ограничив поездки, не связанные с необходимостью.

В обращении отмечается, что подготовка отдельного законодательного предложения Еврокомиссии по этому вопросу запланирована только на начало 2027 года. Семь стран считают такие сроки неприемлемыми.

Первые ограничения уже затронули несколько международных турниров. Польша отказалась выдавать визы российским прыгунам с трамплина для участия в этапах Кубка мира в Висле и Закопане. Швеция намерена не допустить российских лыжников к чемпионату мира, который пройдет на ее территории в феврале.

Российские летающие лыжники... Развернуть

Из-за ограничений на въезд в Финляндию прошлогодние чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов не смогли выступить на соревнованиях в Хельсинки в минувшие выходные.

При этом Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила более чем 400 российским и белорусским спортсменам, а также представителям обслуживающего персонала участвовать в соревнованиях нынешнего сезона в нейтральном статусе.

Мария Захарова. Источник: ТАСС

Ограничения затрагивают и хоккей. После решения Спортивного арбитражного суда от 30 октября российские хоккейные команды получили возможность вернуться на международные турниры. Однако Канада, принимающая молодежные соревнования в декабре, запретила въезд российской сборной.

Российских хоккеистов отстранили от ЧМ.

Кроме того, несколько европейских государств заявили, что не будут участвовать в мужском взрослом турнире, запланированном на май следующего года в Германии. Берлин, в свою очередь, выступает за сохранение запрета на участие российских команд.

Семь стран намерены добиваться поддержки своих предложений на саммите Евросоюза, который состоится в четверг в Брюсселе.